В Уфе родители школьников пожаловались на давку из-за отмененной олимпиады

Фото: Дмитрий В.

В Уфе родители пожаловались на давку из-за отменной олимпиады. Своим возмущением и фотографиями с места событий они поделились на странице Радия Хабирова.

Как рассказали уфимцы, 30 октября в БашГУ должна была проходить математическая олимпиада «Тигренок» для детей в возрасте от 4 до 9 лет. Попробовать свои силы приехали сотни детей с родителями, но, когда уже половина из них зашла внутрь здания университета, организаторы внезапно объявили, что мероприятие отменяется, даже не объяснив причину.

- На входе охрана заворачивает и говорят, что, мол, отменили. Нет металлодетекторов, никто не проверяет на наличие запрещенных предметов. Кто успел пробиться в корпус, там давка, дети теряются, плачут, - возмущается Дмитрий В.

- Организовали олимпиаду, пригласили детей с многих школ, устроили настоящий бардак! Мой племянник очень ждал сегодняшний день, а в итоге возвращался домой со слезами, потому что развернули, - пишет Анастасия Ч.

Комментариев от организаторов олимпиады пока не поступало. Также нет информации, состоится ли мероприятие в дальнейшем, и кто именно сможет принять в нем участие.