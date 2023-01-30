Каждый день мучают кровотечения: 16-летнему парню из Башкирии с насосом вместо сердца вновь нужна помощь

Фото: АНО "Радуга добра"

16-летнему Денису Алексееву из деревни Старые Карамалы Аургазинского района, который уже несколько лет живет с электронным насосом вместо сердца, снова требуется помощь неравнодушных жителей Башкирии. Состояние мальчика продолжает ухудшаться, и ему снова требуется срочная консультация врачей московского Центра трансплантаций и искусственных органов им. Шумакова.

«ВРЕМЯ ИДЕТ, А ДОНОРА ВСЕ НЕТ»

Напомним, о непростой истории парня мы писали в ноябре 2022 года. Когда мальчику исполнилось 5 лет, родители заметили, что он стал сильно и быстро уставать, жаловался на слабость и одышку. Обследование выявило сложный порок сердца, и с тех пор больничные стены практически заменили ребенку дом. С годами состояние Дениса продолжало ухудшаться: врачи предупредили, что единственный способ спасти ребенка – провести операцию по пересадке сердца, но до сих пор подходящего донора найти так и не удалось.

Сейчас Денис – это единственный ребенок в Башкирии, у которого вместо сердца установлен электронный насос, который перекачивает кровь по организму. Это очень сложно, потому что в любой момент может сломаться какая-то деталь, необходимо следить за зарядкой. Ну и главное, что даже такое сложное оборудование не может заменить мальчику настоящее сердце.

- Состояние все хуже и хуже. Начались постоянные кровотечения из носа, вялость, усталость… Время идет, а донора все нет, - рассказывает волонтер АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева.

В феврале Дениса снова ждут в московском центре трансплантологии на обследование. Из-за долгого переоформления инвалидности семья временно осталась без возможности приобрести билеты на самолет в Москву и другие сопутствующие расходы. Общая сумма сбора, который объявили волонтеры, составляет 50 тысяч рублей. Таких средств у семьи, где все уходит на дорогостоящие лекарства, попросту нет.

Если вы хотите помочь Денису Алексееву, вы можете сделать посильный вклад на карту волонтера АНО «Радуга добра» Регины Биргулиевой, привязанной к номеру 8(919)616-60-26 с пометкой «Помощь Денису».