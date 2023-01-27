Бабай ушел, а память осталась. Как увековечить заслуги Муртазы Рахимова?

Уфимцы предложили разные варианты того, как можно сохранить память о первом президенте

11 января не стало первого президента Башкирии Муртазы Губайдулловича Рахимова. Бабай (так его называют в народе - Ред.) был яркой политической фигурой переломных лет истории страны. Он трудился во благо родной Башкирии и Российской Федерации в целом. Доказывает это то, что на похороны Рахимова лично прилетал Владимир Путин.

Почти сразу после смерти Рахимова, глава Башкирии Радий Хабиров объявил, что первому президенту установят памятник. Создаст его известный скульптор Салават Щербаков – именно он придумал концепцию памятника Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе.

Согласитесь, памятник – дело хорошее. Но, кажется, что это не совсем «то». В Уфе есть много скульптур другим достойным людям, и бронзовый Бабай может попросту затеряться в этом списке. А как еще можно увековечить память Муртазы Губайдулловича?

УЛИЦА?

Мы устроили в соцсетях небольшое голосование и попросили подписчиков сообщества «Комсомольская Правда - Уфа» выбрать столичную улицу, которую можно переименовать в честь Бабая. На первом месте оказался проспект Октября, на втором – улица Заки Валиди, а на третьем – Октябрьской революции. Примечательно, что половина всех опрошенных и вовсе посчитала, что не нужно ничего переименовывать.

СЕЛО РАХИМОВО?

В 2010 году началась активная застройка небольшого села Шамонино под Уфой по программе «Свой дом». Дома по очень привлекательной цене получали работники бюджетной сферы. Принято считать, что инициировал идею такой программы именно Муртаза Рахимов. Местные уверяют, что даже после отставки с поста президента Бабай продолжал помогать селу через благотворительный фонд «Урал». Сейчас «старожилы» (построились аж 13 лет назад!), выступают за переименования Шамонино в Рахимово. Они считают, что такое название послужит дополнительным стимулом развития села и увековечит память о первом президенте. Остальная половина села не поддерживает эту идею.

ДОСТРОИТЬ МЕЧЕТЬ?

Ох, пожалуй, это самый сложный, но такой желанный для всех вариант. Радий Хабиров мягко намекал, что достраивать мечеть «Ар-Рахим» должен тот, кто начал работы. Если конкретно, то фонд «Урал», председателем которого был покойный Муртаза Рахимов. Несмотря на то, что основа корпуса мечети готова, в стройку нужно вложить еще много денег – до 4 млрд. рублей. Формально, фонд никто не может силой заставить достроить здание. При этом религиозные сооружения за счет бюджетных средств в России никто не строит. Вероятно, что фонд и власти смогут найти общий язык и найти компромисс, который даст нам увидеть достроенный «Ар-рахим». Вот только среди объектов, которые хотят построить в Уфе до 450-летия мечети нет. Поэтому ждать этого раньше 2024 года точно не стоит.

КСТАТИ

Неожиданным предложением поделилась племянница первого президента Башкирии Рауфа Рахимова. Она рассказала, что Бабай предпочел бы вместо установки памятника купить коммунальную технику.

- Уверяю вас, именно так Муртаза Рахимов и поступил бы. Лучше давайте технику купим, улицы Уфы будут чище, - цитирует Рахимову издание «Пруфы».

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