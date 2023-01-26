Власти Башкирии рассказали, как именно помогают семьям участников СВО на Украине

Помощь оказывают женам, детям и родителям резервистов из республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

На очередном пленарном заседании башкирского парламента перед депутатами выступила вице-премьер, министр финансов республики Лира Игтисамова. Чиновница отчиталась о том, как власти Башкирии помогают семьям участников СВО на Украине и рассказала, какие суммы на это тратят из региональной казны.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ

Как заявила в самом начале выступления Лира Игтисамова, все меры поддержки, которые оказывает правительство Башкирии, касаются членов семей резервистов, призванных в рамках частичной мобилизации. Напомним, в прошлом году республиканский парламент утвердил 33 различных меры поддержки для семей военнослужащих и оформил их в специальный региональный закон. О том, как он исполняется и доложила министр финансов республики. Чтобы получить одну или несколько льгот или другую помощь для семьи, необходимо получить справку в военкомате о том, что родственника призвали. Власти несколько раз поясняли, куда нужно обратиться после этого.

Министр рассказала, что на помощь семьям мобилизованных в Башкирии в 2023 году в региональной казне зарезервировано порядка 1,5 млрд рублей. Больше всего денег выделяется на финансирование образования для детей резервистов. Так, 2806 детей бесплатно посещают детские сады, 2259 учеников с 5 по 11 класс получают бесплатное питание в школах (с 1 по 4 класс бесплатно питаются все школьники – Ред.), 1178 заявлений подали родители детей на посещение платных кружков, чтобы их освободили от оплаты.

ЧЕМ ПОМОГЛИ

Кроме того, члены семей резервистов, призванных по частичной мобилизации, смогли вне очереди устроить детей в детский сад (142 ребенка) и зачислить ребенка на продленку без оплаты (124 ребенка).

Что касается студентов-очников, чьих отцов призвали в рамках частичной мобилизации, то еще в прошлом году 153 студента получили возможность бесплатно жить в общежитии, а более 500 получают бесплатное питание в вузовских столовых.

Деньги из казны выделили и на оказание помощи родителям или усыновителям резервистов. Так, с осень прошлого года 236 человек получают бесплатные социальные услуги, 2834 человека обращались за психологической, юридической или просто за помощью по хозяйству. За медицинской помощью обращались 4214 участников СВО и члены их семей. Все услуги были оплачены из бюджета республики.

Всего после принятия республиканских законов о поддержке семей резервистов, участвующих в СВО, правом на бесплатный проезд в общественном транспорте воспользовались 3127 школьников, 161 семья смогла купить древесину по льготным ценам. Также в декабре прошлого года семьям мобилизованных жителей Башкирии выплатили по 20 тысяч рублей – это единовременная, «новогодняя» выплата.