Мальчик из Башкирии, потерявший руки после игры в футбол, освоился и продолжает быть счастливым

Ильназ не переживает, а просто продолжает жить. Фото: соцсети

11-летний Ильназ Давлетов из деревни Балтай Туймазинского района, на первый взгляд, самый обычный ребенок – веселый, активный, любящий играть с друзьями и в компьютерные игры. И даже металлические биопротезы вместо рук совершенно не мешают мальчику на отлично учиться в школе, занимать призовые места на олимпиадах и спортивных соревнованиях. Как сейчас живет мальчик, чья история стала настоящим примером силы духа для многих взрослых, расскажет «Комсомолка».

6 ОПЕРАЦИЙ И 21 НАРКОЗ

Этот страшный день – 7 июля 2021 года – Ильназ и его родные запомнят на всю жизнь. Мальчик, как обычно, с друзьями отправился играть в футбол на пустырь. В какой-то момент мяч отлетел и застрял в трансформаторной будке, которая почему-то была открыта. Ильназ полез доставать мяч, и в этот момент его тело пронзило током. На скорой ребенка отвезли в больницу, но врачи не давали никаких шансов, что мальчик сможет выжить. В итоге - 12 дней в реанимации ожогового центра, 33 дня в больничной палате, 21 наркоз, множество обезболивающих уколов и капельниц и 6 сложных операций по удалению обгоревших тканей и пересадки кожи. Врачам удалось спасти жизнь Ильназу, но руки от кистей до плеч пришлось ампутировать.

Ильназ научился печатать ногами - и даже быстрее, чем это многие делают руками. Фото: соцсети

К счастью, мальчик быстро приспособился к своему новому положению. Несмотря на то, что после больницы пришлось перейти на домашнее обучение, Ильназ окончил 4 класс на одни пятерки, а уже в 5 классе сел вместе со всеми за школьную парту.

- Я сам учитель, поэтому с сыном занимались мы вместе на дому. Ильназ тянется к учебе и у него все отлично получается, - рассказывает отец мальчика Марат Давлетов.

ПОБЕЖДАЕТ НА ОЛИМПИАДАХ И ПОЛУЧАЕТ МЕДАЛИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ

Самое удивительное в этой истории, что после случившегося семья Ильназа столкнулась с тем, что не только односельчане, но и совершенно незнакомые люди из разных уголков Башкирии, России и даже мира стали звонить им, чтобы предложить свою помощь и поддержку. Певцы, артисты, спортсмены, меценаты и обычные люди – каждый хотел сделать хоть что-то хорошее для многодетной семьи, в которой случилась беда. Кто-то помог провести канализацию в дом, кто-то пригласил мальчика с семьей отдохнуть за границей, а самое главное – помогли собрать деньги на бионические протезы! Конечно, они не обладают всеми необходимыми функциями – например, Ильназ не может пользоваться ложкой или держать стакан в руке. А еще, уже на следующий год мальчик подрастет, и ему потребуются уже новые протезы.

А еще Ильназ катается на лыжах и участвует в кроссах - и занимает призовые места! Фото: соцсети

Тем временем сам Ильназ уже приспособился многие привычные вещи выполнять… ногами! Например, он печатает и даже рисует с помощью ног, а еще занимается программированием и активно изучает английский язык. Также Ильназ любит читать книги, путешествовать, кататься на лыжах и помогать маме по хозяйству. Недавно, благодаря неравнодушным людям, исполнилась заветная мечта школьника, и теперь у него есть собственная беговая дорожка, на которой он тренируется каждый день, а потом выдает отличные результаты на марафонах. Так, Ильназ занял второе место в «Кроссе наций» среди лиц с ОВЗ, который проходил в сентябре, а также получил медаль победителя на легкоатлетических соревнованиях, посвященных Дню республики!

Мальчик обожает ходить на матчи любимых команд. Фото: соцсети

«ОН – ПРИМЕР МУЖЕСТВА ДЛЯ НАС, ВЗРОСЛЫХ»

Самое главное, как отмечает мама Ильназа Зульфия Давлетова, несмотря на перенесенную боль и страдания, ее сын не погрузился в переживания, а продолжает жить и быть счастливым. Каждый день мальчик учится чему-то новому и преодолевает любые трудности.

- Наш сын живет под девизом «Никогда не сдаваться, верить в себя и своих близких». И он действительно может быть примером даже для нас – взрослых людей. Часто в тяжелые моменты мы опускаем руки и теряем веру в себя. Но нужно помнить, что все это временно, и все обязательно наладится. Главное, верить в себя и свои силы – и все обязательно получится! – уверена Зульфия Давлетова.