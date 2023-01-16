18-летний парень жестоко убил маму из-за блокнота, в котором хранил пароли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 января стало известно об ужасающей истории: 18-летний студент из Уфы набросился с кухонным ножом на собственную мать и нанес ей множество ножевых ранений, из-за чего женщина скончалась на месте. Прибывшим сотрудникам правоохранительных органов парень заявил, что мать во время генеральной уборки выкинула его блокнот, где он хранил логины и пароли от многочисленных аккаунтов в интернете. Это и стало причиной скандала, а затем и кровавой расправы.

Мы отправились в тот злополучный дом, где произошла трагедия, и поговорили с соседями, которые знали семью. Новые подробности просто шокируют.

«СОСЕДИ СТАРАЛИСЬ ДЕРЖАТЬСЯ ОТ НИХ ПОДАЛЬШЕ»

Как оказалось, все произошло еще утром 6 января в самой обычной многоэтажке на улице Революционной. Удивительно, но многие люди, которые живут здесь, даже и не были в курсе случившегося.

- Да, приезжало много полиции, ходили по квартирам, опрашивали, но я так и не понял, что именно произошло, - пожимает плечами мужчина, пытающийся завести машину во дворе.

Заходим в подъезд, где произошло убийство – семья Шеваловых (все имена здесь и далее будут изменены – Ред). Вот и злополучная квартира на первом этаже: дверь, кстати, почему-то не опечатали следователи.

В злополучной квартире сейчас никто не живет, но дверь не опечатана Фото: Яна БАЗЕКИНА

- Я хорошо знаю эту семью. А вот из соседей никто особо с ними общаться не хотел – уж больно шумная и крикливая была Тамара. И долгов они по коммуналке накопили много, а на все вопросы она отвечала только криком и претензиями. Вот и старались держаться от них все подальше, - рассказывает соседка Шеваловых, которая раньше была старшей по подъезду.

По словам соседки, Тамаре Шеваловой было около 60 лет. В квартире она жила с младшим сыном Айнуром, а остальные дети давно разъехались.

- Всего у нее было четверо детей. Старшая дочь в Москве вот живет, второй сын на север уехал. Третий сын тоже женился, где-то в Уфе он – когда Тамаре летом делали операцию на сердце, он постоянно приезжал сюда, ухаживал за матерью, по больницам ее возил. Мы думали, что дети хоть приедут проститься с матерью, но нет. Мы сами тут немного денег на похороны собрали, а Тамару прямо из морга на кладбище отвезли, - говорит пожилая женщина.

ЗАМКНУЛСЯ В СЕБЕ И СИЛЬНО ПЕРЕЖИВАЛ РАЗВОД РОДИТЕЛЕЙ

По словам соседки, Тамара родила младшего сына довольно поздно. Когда мальчику было около 6 лет, женщина развелась с мужем, и ребенок очень тяжело переживал разрыв родителей. Более того, когда отец снова женился, якобы уже новая супруга запрещала ему общаться с сыном.

- Айнур тогда сильно замкнулся, жалко глядеть было на мальчишку – видно, что у него сильный стресс. Его даже к психиатру водили, тот выписал какие-то лекарства, но мать не стала ему их давать - мол, незачем. Уже тогда у него заскоки какие-то были, видимо, с возрастом все обострилось, - вздыхает женщина.

Многие жители многоэтажки на Революционной даже не были в курсе случившегося Фото: Яна БАЗЕКИНА

В следственном комитете Башкирии также ранее подтверждали информацию, что парень тяжело переживал запрет на общение с отцом. Именно из-за этого у него не ладились отношения с матерью, а сам он часами проводил время в соцсетях за просмотром роликов со смешанными единоборствами. Также выяснилось, что, когда Айнуру исполнилось 18 лет, он даже сменил имя в паспорте – на отцовское.

- Айнур всегда был такой замкнутый, ни с кем толком не общался. Ходил хмурый, насупленный, буркнет себе под нос «здрасьте» и дальше идет. У него вроде как даже прописки тут долго не было. Что уж в тот день произошло, мы сами толком не знаем. Может, он что-то попросил у нее, а Тамара отказала в грубой форме, накричала… У нее же 27 ножевых ранений на теле насчитали! Когда пришел Амир (третий сын – Ред.), он спросил Айнура, мол, что ты натворил? А он всего-то и смог ответить: «Так получилось»….

ОФИЦИАЛЬНО

Сейчас по факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Айнуру уже предъявлено обвинение, и по решению суда на время следственных действий его поместили в следственный изолятор на 3 месяца. Сам парень свою вину полностью признал и даже показал, как именно он бил ножом мать в шею и грудь.

- В настоящее время с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи осмотрели место происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз, а также допросили свидетелей, - сообщили в пресс-службе регионального СК.