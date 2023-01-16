В Уфе 18-летний студент насмерть зарезал мать из-за пропавшего блокнота с паролями от соцсетей

В Уфе 18-летний студент насмерть зарезал мать из-за пропавшего блокнота с паролями от соцсетей. Об убийстве он по СМС сообщил своему сводного брату, передал телеграм-канал Mash Batash в понедельник, 16 января.

Несколько лет назад родители учащегося профессионального колледжа развелись. Он остался жить с матерью-пенсионеркой и сменил имя. Молодой человек не общался с отцом и дни напролет проводил в соцсетях.

За день до гибели мать студента убиралась в квартире, и тот обвинил ее в том, что она спрятала блокнот с паролями. Он взял кухонный нож и заколол женщину десятком ударов. Полицию на место происшествия вызвал сводный брат молодого человека – он получил от последнего сообщение с признанием в убийстве.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в Следственный комитет Башкирии. Там передали, что инцидент произошел 9 января. Против студента, который не стал скрываться, возбудили уголовное дело об убийстве. Его заключили под стражу.