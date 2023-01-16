Решила убраться перед Рождеством: 18-летний парень из Уфы зарезал маму из-за пропавшего блокнота с паролями

Студент подробно показал сыщикам, как убивал свою мать. Фото: СК РБ

В Уфе 18-летнего парня обвиняют в жестоком убийстве собственной матери. Причиной стал выкинутый блокнот, где студент хранил свои логины и пароли от аккаунтов.

УЖЕ ДАВНО БЫЛ С МАТЕРЬЮ В ССОРЕ

Эта леденящая кровь история произошла еще 6 января в одной из многоэтажек на улице Революционной в столице Башкирии. Парень, которому недавно лишь исполнилось 18 лет, уже несколько недель находился в ссоре со своей матерью – ему не нравилось, что та постоянно контролирует его жизнь, читает нотации по поводу учебы, а главное, не хочет, чтобы тот виделся со своим отцом, с которым они развелись пару лет назад. Свою злость и негативные эмоции парень выплескивал в компьютерных играх и общении в социальных сетях, для чего даже завел несколько аккаунтов.

В тот роковой день женщина затеяла в доме генеральную уборку – хотела привести дом в порядок перед Рождеством, чтобы порадовать сына. Заодно решила и прибраться в его комнате, несмотря на бурные возражения парня, что нельзя трогать без разрешения его вещи.

В итоге, когда студент вернулся домой и не обнаружил на столе блокнот с логинами и паролями от аккаунтов, то пришел в ярость и устроил матери скандал. Перепуганная женщина оправдывалась, что ничего не трогала, но отпрыск не успокаивался. В итоге парень схватил со стола кухонный нож и начал наносить множественные удары в шею и грудь матери. Когда та упала на пол и перестала дышать, то написал смс-сообщение своему брату и сообщил о случившемся. Брат в свою очередь сразу же вызвал полицию и скорую помощь – но было слишком поздно. Несчастная скончалась от обильной кровопотери до приезда медиков.

ОФИЦИАЛЬНО

Как рассказали в региональном Следственном комитете, сейчас парню уже предъявлено обвинение в убийстве. Уфимец не стал скрываться или отрицать свою вину, а чистосердечно во всем признался и рассказал в подробностях следователям о случившемся.

- В настоящее время с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи осмотрели место происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз, а также допросили свидетелей, - сообщили в пресс-службе регионального СК.

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