«Раньше срока, но это мой долг»: в Башкирии в рамках частичной мобилизации призвали военного связиста в запасе

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В Башкирии продолжается частичная мобилизация. 27 сентября премьер-министр республики Андрей Назаров на своей личной странице в социальных сетях сообщил, что призыв резервистов проходит в соответствии с российским законодательством.

Тем не менее, даже чиновники признают, что частичная мобилизация – комплексный процесс, при котором возможны ошибки и недоразумения. В связи с этим, Назаров поручил тщательно анализировать все списки с призывниками и разбираться с каждой спорной ситуацией. В случае ошибки, согласно указанию премьера, призывник должен быть возращен домой.

Также чиновник отметил важность качественного проведения медицинских осмотров мобилизованных. В военно-врачебные комиссии республики для этого были дополнительно привлечены 600 специалистов.

Порой в ситуациях, когда повестки получают те, кто должен иметь отсрочку, виноваты сами граждане, а не сотрудники военкоматов. По словам военного комиссара Башкирии, это происходит из-за того, что мужчины, получая инвалидность, не извещают военные комиссариаты об изменении своего состояния.

Кстати, с 23 сентября для консультации граждан по вопросам частичной мобилизации в ситуационном центре Башкирии был организован новый отдел. 10 операторов ежедневно с 08:00 до 20:00 готовы помочь разобраться в любой ситуации. Обратиться в службу можно по номеру 122.

Свою «горячую линию» открыла и «Комсомольская правда». На электронную почту priziv@kp.ru и в телеграм-бот «Горячая линия «КП» по мобилизации» вы можете рассказать свою историю, а мы, корреспонденты «Комсомолки», поможем в ней разобраться.

«ПРИЗВАЛИ РАНЬШЕ ПОЛОЖЕННОГО»

Одним из обратившихся на нашу «горячую линию» стал 37-летний Геннадий Гулин из города Учалы. Во время службу в рядах российской армии мужчина получил специальность связиста. Боевого опыта он не имел, уволился в запас в звании рядового. Геннадий женат, и у него двое детей.

В своем обращении учалинец рассказал, что 25 сентября его вызвали в районный военный комиссариат и вручили повестку на отправку 28 числа в 08:00. У Геннадия есть проблемы с почками и в прошлом он перенес клещевой энцефалит, но, тем не менее, на медицинскую комиссию мужчина направлен не был.

Однако в беседе с «Комсомолкой» Геннадий Гулин поделился, что его смутила ситуация с призывом не из-за проблем со здоровьем, а по другой причине.

– Есть конкретный список, где отражено, кто подлежит призыву в первую очередь. В моем военном билете обозначено, что я состою во втором разряде, и потому меня, по идее, не должны были мобилизовать сейчас, – рассказал мужчина.

В военкомате Геннадию, как он утверждает, не стали объяснять, почему его призвали раньше положенного.

– Изначально сказали, что формируют резерв и вызвали просто для уточнения данных, а потом пришел, и сразу же закинули основную группу, – поделился мужчина.

Учалинец также рассказал, что после отправки его и других мобилизованных все же направят на медицинскую комиссию, и, как он предполагает, после нее мужчину, возможно, отправят обратно домой к супруге и детям.

Тем не менее, несмотря на случившееся, Геннадий все-таки совсем не против службы.

– Я – гражданин Российской Федерации, это мой долг. Разницы особо нет, когда уехать на передовую. Думаю, уж лучше раньше, чем позже. Поэтому сейчас в этом какой-то большой проблемы уже не вижу, – поделился мужчина.