Без бюрократии и выходных: объясняем, как работает ситуационный центр по вопросам частичной мобилизации в Башкирии

Журналист «КП-Уфа» выяснил, как работает ситуационный центр по вопросам частичной мобилизации.

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о начале в стране частичной мобилизации. С этого дня многие мужчины в Башкирии, равно как и в других регионах, стали получать повестки в районные военкоматы. Для помощи гражданам в республике был создан ситуационный центр, в который по номеру 122 с вопросом или просьбой касаемо проходящей мобилизации может обратиться любой желающий. Эксперт центра Лилиана Даутова в беседе с «Комсомолкой» рассказала о работе специалистов «горячей линии» и о том, с какими вопросам к ним обращаются жители Башкирии.

16 ноября 2020 года по распоряжению Главы Башкирии Радия Хабирова в республике был создан ситуационный центр по вопросам, связанным с пандемией COVID-19. В текущем году после начала специальной военной операции полномочия организации были расширены, и его специалисты уже начали давать консультации по телефону застрявшим за границей туристам и беженцам из Донбасса.

С 23 сентября в ситуационном центре появился новый отдел, специализирующийся на консультации по вопросам частичной мобилизации.

– Работает две смены по 10 человек с 08:00 до 20:00 с перерывом в два дня. Ни выходных, ни праздников у нас нет, работаем в непрерывном режиме. Наша задача – решить в любой вопрос в течение дня. Мы имеем полномочия взаимодействия с различными ведомствами, и благодаря этому нам удается, минуя бюрократическую волокиту, оперативно помогать людям решать их проблемы, – рассказала Лилиана Даутова.

20 операторов ситуационного центра – опытные специалисты, которые трудились в региональной «горячей линии» еще в период коронавирусной пандемии. После начала частичной мобилизации работники организации прошли специальную подготовку и инструктаж.

– Перед 23 числом к нам пришли представители военного комиссариата. Нас ознакомили с информацией о том, кто подлежит мобилизации, также предоставили шаблоны ответов на возможные типовые вопросы, ведь в самом начале было неизвестно, с чем к нам будут обращаться граждане. В первые два дня было непросто, однако сейчас операторов уже сформировался набор ответов на стандартные вопросы. В из ряда вон выходящих ситуациях уже подключаюсь я, как эксперт, а также военкомат. Затем совместными усилиями мы находим решение проблемы заявителя, – поделилась Лилиана Анасовна.

«ПРИШЛА ПОВЕСТКА, НО Я СЕЙЧАС НА ВАХТЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ?»

За первые четыре дня работы центра операторам поступило более четырех тысяч обращений. По словам нашей собеседницы, консультацию просят множество вахтовиков, оказавшихся вдали от дома, в том момент, когда им была прислана повестка.

– Таким гражданам мы советуем проинформировать своего работодателя о получении мобилизационного предписания. Даем контакты районного военного комиссариата, чтобы человек смог объяснить его сотрудникам, что он не уклонист, а просто находится в командировке, и по этой причине не может явиться. Далее мужчина уже договаривается с военкоматом о том, как ему действовать дальше, – рассказала наша собеседница.

В ситуационный центр можно обратиться в любой день с 08:00 до 20:00 по номеру 122

ЧТО ДЕЛАТЬ МУЖЧИНАМ С КРЕДИТАМИ И ИПОТЕКОЙ, ЕСЛИ ПРИШЛА ПОВЕСТКА?

По словам Лилианы Анасовны, часто на «горячую линию» поступают вопросы от призываемых резервистов с финансовыми обязательствами.

– Объясняем, что до отъезда они должны обратиться в организацию, где был оформлен займ, чтобы проинформировать о получении мобилизационного предписания и написать заявление на предоставлении кредитных или ипотечных каникул. Случается так, что люди где-то узнают о подобной процедуре, однако всех подробностей они не знают, и в таких случаях мы и все разъясняем, – поведала специалист.

ЯВЛЯТЬСЯ ЛИ ПО ПОВЕСТКЕ, ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ КОРОНАВИРУСОМ?

В настоящее время в Башкирии, как и во всем остальном мире, не утихает пандемия COVID-19. Под конец лета начался новый рост заболеваемости, и потому коварная инфекция может настигнуть в любой момент, в частности, и тех, кто подлежит частичной мобилизации. Лилиана Даутова рассказала, что делать тем, кто получил повестку во время болезни.

– Естественно, при положительном ПЦР-тесте гражданин не имеет права выходить из дома. В таких случаях мы предоставляем телефон военкомата для того, чтобы связаться с его сотрудниками и известить о своем положении, – пояснила эксперт.

ПОЧЕМУ ПРИЗЫВАЮТ ИНВАЛИДОВ И МНОГОДЕТНЫХ ОТЦОВ?

В настоящее время нередки и случаи, когда повестки приходят гражданам, у которых есть тяжелые заболевания или инвалидность, а также тем, кто является многодетными отцами или родителями детей с ограниченным возможностями здоровья. В таких случаях, по словам Лилиана Даутовой, не стоит проявлять беспокойство.

– Этой информации в военкомате может попросту не быть, поэтому если вы получили повестку, это не значит, что взяли и сразу отправили служить. Нужно предоставить все подтверждающие документы, написать заявление, и ситуация будет решена. Дело в том, что порой в военных комиссариатах данные обновляются не сразу, – пояснила эксперт ситуационного центра.

МОЖЕТ ЛИ ПРИЙТИ ПОВЕСТКА ТОМУ, КТО НЕ СЛУЖИЛ В АРМИИ? – ДА, МОЖЕТ

В беседе с «Комсомолкой» Лилиана Даутова подчеркнула, что частичной мобилизации подлежат лишь мужчины, которые прошли службу в армии.

– Если человек не служил, то его и нет в базе данных военкомата. Однако в случае, если такой гражданин все же получил повестку, то его вызывают лишь для уточнения данных в военно-учетных документах комиссариата, – отметила специалист.