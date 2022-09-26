Военком Башкирии рассказал, почему в рамках частичной мобилизации призывают инвалидов

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Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич рассказал, почему в рамках частичной мобилизации в военкоматы республики призывают тяжело больных граждан и инвалидов.

По словам военкома, это происходит из-за того, что молодые люди, приобретая инвалидность, не извещают военные комиссариаты об изменении своего состояния. В том числе из-за этого, по его мнению, в настоящее время в региональных военкомах, возникают недоразумения и конфликтные ситуации.

– Надо активизировать работу по изучению граждан, прибывающих на контрольную явку. Будем каждую фамилию рассматривать, – заявил Михаил Блажевич.