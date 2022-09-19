В некоторых районах Башкирии тепло уже начали подавать в социальные объекты Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Отопительный сезон 2022 начнется в Башкирии уже в конце сентября.

Накануне на оперативном совещании в правительстве Башкирии подвели итоги подготовки к отопительному зону 2022 года. И.о. министра ЖКХ республики Ирина Голованова отчиталась о том, что сделали поставщики тепла и власти, чтобы обеспечить бесперебойную подачу отопления в домах. Стоит отметить, что отопление в регионе будут включать, когда среднесуточная температура воздуха достигнет +8 градусов и такая погода продержится пять дней. Согласно прогнозам, произойдет это не ранее последних чисел сентября.

ПОДГОТОВКА К СЕЗОНУ

В своем докладе и.о. министра ЖКХ Башкирии рассказала о том, как за это лето отремонтировали объекты коммунальной инфраструктуры. Всего в республике более 18 тысяч многоквартирных домов, из которых 284 имеют собственную котельную, 2,6 тысяч с индивидуальным газовым отоплением и более 15 тысяч подключены к системе центрального отопления.

- Общедомовые приборы учета тепла установлены в 11 тысяч домов, - отметила министр ЖКХ Башкирии. Это означает, что порядка 7 тысяч домов по всей республике оплачивают отопление по нормативам.

В ходе подготовки к новому отопительному сезону коммунальщики промыли системы отопления в более чем 15 тысячах многоквартирных домов, отремонтировали и провели поверку счетчиков в более чем 8 тысячах домов и в более чем трех тысячах домов трубы системы отопления заизолировали специальными материалами.

- В отношении объектов коммунального назначения проведен ремонт 147 километров тепловых сетей, 241 километра водопроводных сетей и 32 километров канализационных сетей. Произведен ремонт 521 котла, заменены и отремонтированы 161 насос, созданы нормативные запасы резервного топлива в размере 45 тысяч тонн, - отчиталась Ирина Голованова.

На 19 сентября в Башкирии к отоплению уже подключены 514 многоквартирных домов, в 16 районах республики отопление подают в социальные учреждения: больницы, детские сады и школы.

НОВАЯ СХЕМА

Затронула министр и вопрос о новой схеме оплаты общедомовых нужд. Напомним, что с 1 сентября этого года в Башкирии жильцы многоквартирных домов будут оплачивать общие коммунальные услуги (отопление и свет в подъезде и подвале – Ред.) будут по факту, а не по нормативам как раньше. Ирина Голованова заявила, что разъяснения по новой схеме оплаты власти давали на общедомовых собраниях и на форумах «Управдом».

- В настоящий момент форумы «Управдом» уже проведены в 64 муниципалитетах, остался только Чишминиский район, на этой неделе состоится он и там, - пояснила и.о. министра ЖКХ республики.

По итогам доклада высказался и глава региона Радий Хабиров. Он заявил, что нынешняя зима в республике будет лучше, чем в Европе.

- Я много слов банальных говорить не буду, коллеги, - обратился Хабиров к чиновникам после доклада. – Мы входим в зиму. Какая она будет – мы не знаем. Поэтому отрабатываем. Алан Викторович (Марзаев – вице-премьер правительства Башкирии – Ред.), пожалуйста, персональная ответственность на вас.

СНЕЖНЫЙ ВОПРОС

В завершении темы с подготовкой к зиме, глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что районы республики недостаточно активно закупают снегоуборочную технику.

- Существуют разные финансовые возможности для того, чтобы технику купить. Мы все три года вас техникой формировали, - обратился Хабиров к главам районов и городов. – Пошевелилась более-менее Уфы, Нефтекамск пошевелился. И то, надо побольше брать, город большой, Ратмир Рафилович (Мавлиев, мэр Уфы – Ред.). У наших людей есть такой синдром – синдром плохой уборки снега был в прошлом году. Не доводите до этого.

Напомним, в зимний сезон 2021/2022 года тысячи жителей Уфы жаловались на плохую уборку снега во дворах. Тогда городские власти заявляли, что на уборке снега работает только 50% от необходимого числа дворников.