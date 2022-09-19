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Общество19 сентября 2022 8:51

Хабиров заявил, что зима в Башкирии «будет лучше, чем в Европе»

Об этом он сказал после доклада МинЖКХ о подготовке к отопительному сезону
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в местном правительстве 19 сентября заявил, что зима в республике «будет лучше, чем в Европе»

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в местном правительстве 19 сентября заявил, что зима в республике «будет лучше, чем в Европе»

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в местном правительстве 19 сентября заявил, что зима в республике «будет лучше, чем в Европе». Об этом он сказал после доклада местного МинЖКХ о подготовке к отопительному сезону.

– Вы уже все опытные, уважаемые коллеги. Я каких-то банальных слов не буду говорить. Входим в зиму. Какая она будет, мы не знаем. Но я только знаю одно точно, что наша зима будет лучше, чем в Европе. Вот это я точно знаю, – сказал руководитель региона.

Хабиров добавил, что персональную ответственность за подготовку и прохождение отопительного сезона возложена на вице-премьера регионального правительства Алана Марзаева. Глава Башкирии поручил ему при необходимости переходить «в чрезвычайный режим работы» и постоянно быть на контакте с жителями.