Уфимцы стали жаловаться на низкие температуры в своих квартирах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Объясняем, когда в Уфе включат отопление осенью 2022 года.

На смену жаркому августу в Башкирии пришел холодный и пасмурный сентябрь. Во многих домах внезапно стало холодно, и жители республики стали обращаться к чиновникам в соцсетях с вопросами о то, когда включат отопление в Уфе 2022. Как известно, поставщики тепла обычно включают батареи строго в соответствии с законодательством. А оно говорит, что отопительный сезон должен начинаться только когда температура за окном значительно упадет.

На прошлой неделе ресурсоснабжающие компании объявили о постепенном завершении подготовки к отопительному сезону. «БашРТС», например, продолжают ремонт тепловых сетей. Специалисты планируют завершить эту работу к 15 сентября 2022 года. При этом, ремонтные работы не повлияют на сроки подачи отопления и включения горячей воды. По данным компании, все социальные объекты, вроде больниц и детских садов, уже подготовили к отопительному сезону.

Когда включат отопление в Уфе осенью 2022 года

Согласно правилам федеральных властей, отопительный сезон в Башкирии начнется, когда среднесуточная температура воздуха продержится на уровне 8 градусов Цельсия и ниже в течение пяти дней. Однако у жильцов домов всегда есть возможность потребовать включить отопление в Уфе раньше. Для этого необходимо провести общедомовое собрание собственников жилья.

Также отдельные правила действуют для социальных учреждений - больниц, детских садов и школ. Никто не хочет, чтобы дети или больные люди мерзли в холодных зданиях уже в сентябре. Поэтому вполне вероятно, что радиаторы в школах и больницах нагреются раньше. Решение о том, когда включают отопление в Уфе в школах, больницах и детских садах принимает мэр города и подписывает соответствующий документ.

Согласно прогнозу погоды, в ближайшие дни в Башкирии установится пасмурная погода. По данным метеорологов, в ближайшие 10 дней в Уфе среднесуточная температура воздуха будет от +10 до +18 градусов Цельсия. В случае, если прогноз подтвердится, то в ближайшую неделю ждать включения отопления не следует.