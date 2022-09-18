«Тогда отрежем ноги!»: жительница Башкирии заявила, что ее тетю отказались лечить из-за дурного запаха

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На неприятную историю пожаловалась на днях на странице Радия Хабирова в соцсетях жительница Стерлитамака. Женщина написала, что ее пожилой больной тете отказали в госпитализации якобы из-за «плохого запаха», исходившего от пациентки. И это при том, что больная находилась в тяжелом состоянии и нуждалась в помощи врачей. В свою очередь, представители Минздрава убеждают, что никакой грубости медики себе не позволяли, и вообще – госпитализация женщине не требовалось. Что произошло на самом деле – разбиралась «Комсомолка».

ПЕРЕВЯЗАЛИ НОГИ И ОТПРАВИЛИ ДОМОЙ

По словам Виктории И., ее 53-летняя тетя Елена неожиданно стала жаловаться на слабость в ногах. Несмотря на то, что у женщины никогда не было сахарного диабета, на ногах неожиданно стали появляться трофические язвы, которые приносили сильную боль и страдания.

В какой-то момент женщина почувствовала себя совсем плохо, и ее дочь вызвала скорую помощь. Медики приняли решение госпитализировать в больницу, но в приемном покое произошла неожиданная ситуация.

- В приемном отделении врач отказала в госпитализации, ссылаясь на то, что от нее плохо пахнет. Сказала, что она не мылась целый год, что положит ее только для того, чтобы отрезать ноги. Но ведь перед приездом скорой дочь Елены тщательно ее вымыла, а запах идет от больных ног, но это естественно! Это же трофические язвы! В итоге дежурный врач нагрубила дочери, заявив, что «таких дочерей, которые не ухаживают за своими матерями, лучше не рожать», - возмущается женщина.

По словам Виктории И., лечение дома совершенно не помогает. Несмотря на обработки, в язвах уже появились личинки, а это говорит, что пошел процесс распада тканей. Тем не менее, в приемном покое пациентке только перевязали ноги и отправили домой.

- Врач сказала, что если перестанет ходить, то привозите, отрежем ноги. Тетя из-за болей уже не спит, не ест, сильно похудела. Помогите, пожалуйста, с ее госпитализацией – мы боимся, что, что в противном случае она умрет, - просят родственники.

«НАРУШЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ НЕ ВЫЯВЛЕНО»

В свою очередь, на жалобу женщины оперативно отреагировали в региональном Минздраве. Представители ведомства здравоохранения заверили, что связались с больницей и провели проверку, но никаких нарушений в действиях медиков не обнаружили.

- По информации главного врача 11 сентября пациентку осмотрел врач, который оказал необходимую медицинскую помощь. Показаний для экстренной госпитализации на момент осмотра не выявили. Рекомендовано дообследование и лечение в амбулаторных условиях по месту жительства. А уже после окончания обследования - госпитализация в плановом порядке. По данным аудио- и видеоконтроля никаких нарушений в работе врачей по части врачебной этики не было обнаружено . Несмотря на это, с персоналом проведен повторный инструктаж по врачебной этике и деонтологии, - заверили в Минздраве Башкирии.

Тем не менее, такой «дежурный» ответ не устроил родственников больной женщины, они продолжают искать возможность добиться госпитализации, пока ноги действительно не пришлось отрезать.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

О похожей истории мы писали еще в апреле 2020. Тогда к нам в редакцию обратилась дочь 56-летней уфимки Натальи Яценко: она рассказала, что у ее матери из-за серьезных проблем с легкими и сердцем на ногах образовались глубокие кровоточащие язвы, из-за которых женщина мучалась от боли. Однако, даже получив от участкового хирурга направление на госпитализацию, в больнице уфимку не приняли – мол, карантин по ковиду, лечитесь дома. В итоге, после поднятой в СМИ шумихи измученную женщину все же положили в больницу, но было уже слишком поздно. Через несколько часов Наталья скончалась из-за сепсиса. Ее дочь до сих пор винит медиков в смерти матери, считая, что все могло быть по-другому, если бы ее вовремя госпитализировали.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.