«Ноги гниют заживо, мама кричит от боли»: уфимку с жуткими язвами на ногах не хотят брать в больницу из-за коронавируса

В редакцию «КП-Уфа» обратилась уфимка Ксения Яценко, которая пожаловалась, что ее мать, 56-летнюю Наталью Яценко, отказываются брать в больницу, несмотря на ее тяжелое состояние. Все ноги женщины покрыты кровоточащими глубокими язвами, причиняющими ей страшную боль и страдания, но врачи уверены, что перевязки и мази можно наносить и дома, а что ноги не заживают уже третий год – так ничего в этом страшного нет.

МЕСЯЦ ЛЕЖАЛА НА АППАРАТЕ ИВЛ

- В первый раз мама попала в больницу в состоянии комы еще в октябре 2018 года. Тогда у нее диагностировали ХОБЛ (хроническую обструктивную болезнь легких. Из-за недостатка кислорода в крови у нее сначала начались сильные отеки, а потом открылись язвы на ногах. Месяц она пролежала на аппарате ИВЛ, но смогла выкарабкаться и пошла на поправку. Язвы тоже стали постепенно заживать, лечились дома, - рассказывает дочь уфимки Ксения Яценко.

В следующий раз Наталья снова попала в больницу в декабре 2018 года, с того момента язвы уже не заживали полностью, доставляя серьезные неудобства и боль. Во время очередной госпитализации выяснилось, что помимо проблем с легкими у женщины есть порок сердца. Женщина постоянно находилась под наблюдением участкового хирурга и терапевта – ей выписывали восстанавливающие и противовоспалительные мази, курсы антибиотиков и перевязки, но отеки продолжали нарастать, а состояние ухудшаться. Наталья плохо спала по ночам, постоянно просыпалась от боли, ей было тяжело одеваться, а малейшее движение приносило дискомфорт.

Кровоточащие глубокие язвы мешают спать и ходить

- Поскольку лечение уже не приносило никакого эффекта, в марте нам снова дали направление в больницу БГМУ, но там в отделении хирургии нас просто развернули и отправили домой. Мол, эти язвы и отеки жизни мамы не угрожают, поэтому пусть лечится дома. А участковые врачи пусть за ней приглядывают – возмущается Ксения Яценко. – Но спустя месяц с лишним ситуация стала критической. Кожа облезает до мяса, ноги просто гниют заживо, мама кричит от боли, уже практически ничего не ест, не встает, любое движение – это боль, она постоянно на таблетках и уколах, на лошадиных дозах обезболивающих, но уже и они не действуют. Мама очень сильно изменилась: у нее даже взгляд уже стеклянный стал. Воспаление уже идет вверх, перекидывается на ягодицы и спину, - едва не плачет дочь Натальи.

«ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ НЕТ»

29 апреля, получив от участкового хирурга направление на госпитализацию, сын Натальи снов отвез мать в больницу, где женщина снова получила отказ – мол, гангрены нет, жизни ничего не угрожает, лечитесь дома. На просьбу положить женщину хотя бы на обследование, ведь должна быть какая-то причина, почему лечение не действует, а болезнь прогрессирует с каждым днем, врач заявил, что «не видит оснований для госпитализации».

- Это какой-то замкнутый круг. Участковый хирург говорит, что не может нам ничем помочь, а в больнице отшивают, что у нас все прекрасно, лечитесь дома. А мама угасает на глазах! Я с двумя детьми на руках – старший ребенок с диабетом, младший грудничок, но постоянно рядом с матерью, ухаживаю за ней. Мне очень больно видит, как она мучается, плачет, - вздыхает Ксения. – Позвонила в Минздрав, а мне там: «Что вы хотели, клиника БГМУ же на карантин закрытая, там коронавирус». Хорошо, тогда почему маму не госпитализируют в другую, открытую клинику? Чего они ждут?

Измученная женщина обращается к республиканской системе здравоохранения, чтобы там обратили внимание на тех пациентов, у которых нет коронавируса, но они тоже нуждаются в срочной помощи.