В Уфе скончалась женщина с язвами на ногах, которую отказались принимать в больнице из-за коронавируса

Минувшей ночью в уфимской клинике БГМУ скончалась 56-летняя Наталья Яценко. Женщину, по словам ее дочери, отказывались принимать в больнице из-за карантина по коронавирусу. Как ранее сообщала «КП-Уфа», у уфимки было тяжелое состояние – ее ноги покрылись кровоточащими глубокими язвами и буквально гнили. Стоит ли говорить, какими болями сопровождалось любое движение? Однако врачи заявляли, что в госпитализации она не нуждается – достаточно наносить мази дома.

«ДА, ДА, МЫ ВАС ЖДЕМ»

В какой-то момент состояние женщины достигло критической точки, и ее дочь Ксения 29 апреля обратилась за помощью к журналистам. Вдруг оказалось, что госпитализация вполне себе реальна, и Наталью действительно взяли на лечение в Клинику БГМУ. Это случилось вчера, 30 апреля. Вечером того же дня - в 22:00 - женщина скончалась.

«После всей шумихи ее все-таки приняли. Сами позвонили из больницы, сказали: «Да, да, мы вас ждем». Мы ее отвозим в больницу. Ее принимают. А ночью звонят и говорят, что она умерла. По поводу причины смерти нам сказали, что «отказало сердце». С морга заключение сердечное. Но когда маму домой привезли, у нее бирка была, а на ней написано о том, что у нее на ногах [инфицированная рана обеих голеней нижних конечностей]», – рассказала Ксения.

Наталья испытывала чудовищные боли

Напомним, Наталье диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких – недостаток кислорода в крови привел к сильным отекам, а затем открылись язвы на ногах. Положение женщины усугублялось пороком сердца, что, возможно, и привело к смерти.

Ксения не собирается спускать дело на тормозах и намерена добиваться справедливости – в том числе и через правоохранительные органы: «Я буду в следственный комитет и прокуратуру писать. Я хочу, чтобы все новости об этом говорили, чтобы все слышали».

фото: личный архив

Родственники, до последнего бившиеся за жизнь Натальи Яценко, попрощаются с ней завтра. «Комсомольская правда – Уфа» приносит соболезнования дочери и близким умершей.