2 ложки супа и крохотный кусочек мяса: чем сейчас кормят в школах и больницах Башкирии

Каша на завтрак многим кажется довольно скудным началом дня. Фото: соцсети

Жители Башкирии жалуются на плохое питание в школах и больницах.

На днях жительница Уфы, которой пришлось лечь в больницу с маленьким ребенком, пожаловалась на скудное и совершенное невкусное питание в больнице, которое точно не способствует быстрому выздоровлению больных. К жалобе женщины на странице Радия Хабирова в соцсетях присоединились и другие, отмечая, что во многих больницах ситуация с питанием остается грустной. Не обошлось и без возмущенных отписок родителей школьников, которые снова в столовых получают холодный суп и неаппетитную слипшуюся кашу – и это несмотря на то, что школьное питание едва ли не каждую неделю проверяет бракеражная комиссия (врачи и технологи) и родительский контроль.

Чем же на самом деле кормят в больницах и школах Башкирии и насколько обоснованы жалобы горожан – разбиралась «Комсомолка».

Запеканки тоже не вызывают аппетит. Фото: соцсети

«ХЛЕБ И КАША – ПИЩА НАША»

Как рассказала Алина А., она вместе с ребенком попала в 17 больницу в Уфе. Поскольку ребенку было больше 4 лет, женщину сразу предупредили, что питание для родителей не предусмотрено – мол, есть магазины и буфеты. Однако питание, которое предполагалось для маленьких пациентов, тоже вызывало массу вопросов.

- Еда скудная, завтрак - каша и хлеб, один кусок масла за 7 дней был только один раз. Полдник – напиток из шиповника без ничего. Обед - очень жидкий суп, скудное второе с маленьким кусочком мяса. Ужин - каша и хлеб, и так каждый день. Дети, которые на аллергопитании (особая гипоаллергенная диета – Прим. Ред.) остались сегодня без полдника (яблока) и без второго завтрака (молочных продуктов), которые им нельзя. И нет никакой альтернативы - то есть одни детям едят, а другие смотрят? – возмущается женщина.

Еда полезная и здоровая, вот выглядит только не всегда аппетитно. Фото: соцсети

В комментариях многие родители отмечают, что такая ситуация с питанием в больницах сохраняется уже долгие годы. Приходится призывать на помощь родственников, которые приносят домашнюю еду, или покупать продукты в магазинах.

- Хочу пожаловаться на питание в РПКЦ, где лежат кормящие мамочки с детьми – иногда и неделями. Много женщин из районов, к которым некому прийти и принести еду. Кормят ужасно, порции маленькие. На обед две ложки супа, - негодует Татьяна Т.

В региональном Минздраве оперативно отреагировали на жалобы родителей, разъяснив, что питание в больницах определяется строгими стандартами

- Для пациентов, находящихся на стационарном лечении, сохранено пятиразовое питание. Согласно федеральному закону 323-ФЗ, питание в больнице получают лица, ухаживающие за детьми до 4 лет, за детьми-инвалидами, в том числе и со статусом паллиатив. В стационаре положено и готовится лечебное питание, которое отличается от домашней еды. Все блюда соответствуют рецептуре и нормативу питания в больнице, в соответствии с калоражом для детского питания. Дополнительно больницей постоянно предпринимаются разные меры для улучшения питания, в том числе заключаются дополнительные договора на приобретение продуктов питания с целью разнообразия меню, - уточнила пресс-секретарь республиканского ведомства здравоохранения Софья Алешина.

А ЧТО В ШКОЛАХ?

С началом учебного года снова остро встал вопрос с питанием для школьников. Несмотря на то, что по поручению главы Башкирии качеству школьного питания уделяется большое внимание, родители и ученики продолжают жаловаться на холодную и неаппетитную еду в столовых.

- Питание ужасное, дети фотографируют совершенно несъедобную массу, без мяса, на вид неаппетитную. Дети это не едят. Продукты несочетаемые. В прошлом году с питанием было все хорошо, жалоб не было. Устройте, пожалуйста, проверку поставщиков школьного питания, - возмущается жительница Белорецкого района Анна Н.

Часто дети жалуются, что еда в столовых подается холодной. Фото: соцсети

- Мне дочь заявила, что им в столовой дали вздувшийся йогурт, явно просроченный на пару дней. Еда часто холодная – макароны пресные и слипшиеся, хотя, когда приходят родители на дегустацию, все горячее и очень вкусное, - вторит уфимка Яна Н.

А житель Бирска и вовсе прислал в администрацию фотографию, сделанную якобы в одной из местных школ. Там в тарелке супа красовался упитанный червяк, который иногда встречается в подпорченном мясе или фруктах. И хотя даже у местных жителей подлинность фото вызвало большие сомнения, представители администрации немедленно отправились с инспекцией в школу и лично продегустировали все блюда.

- Проверены условия и сроки хранения продуктов питания, наличие сертификатов соответствия качества, технология приготовления пищи, суточная проба пищи, организация работы бракеражной комиссии и родительского контроля. В ходе проверки грубых нарушений не выявлено, - отрапортовали чиновники.

В свою очередь, в ЦУРе Башкирии добавили, что с начала учебного года жалоб на школьное питание стало гораздо меньше. Спасибо совместной работе Минобра и Минторга республики.

- Школьников в нашей республике кормят полезно и правильно. Может, не всем покажется вкусным - но пища нежареная и несоленая. И это правильно. Кроме того, во многих школах закупили термотележки, и еда теперь точно будет горячей, - заявили представители ЦУРа.