Все холодное и невкусное, еда несвежая!: что дети из Башкирии думают о школьном питании

Хабирову рассказали о жалобах детей на качество питания в школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

На оперативном совещании главы Башкирии озвучили жалобы детей и их родителей на качество школьного питания.

В первой части доклада о качестве еды в школьных столовых выступил министр торговли Башкирии Алексей Гусев. Он озвучил, что сейчас в школах работают специальные бракеражные комиссии из родителей, которые ежедневно контролируют качество питания. Также министр объяснил, что скоро все блюда могут разделить по цветам, которые наглядно покажут детям пользу продукта. Например, зеленые можно есть без ограничений, а красные – только один раз день.

Затем начальник управления Радия Хабирова по социальным вопросам Елена Прочаковская показала несколько жалоб детей на качество питания в школах.

Так, в 91 гимназии Уфы ребенок передал родителям, что еда в учебном заведении «холодная и невкусная» - вскоре на место выехала специальная комиссия и выявила некие «незначительные нарушения».

Родительница школьника из школы №11 в Салавате пожаловалась на «посторонние предметы и даже живность в еде» - комиссия выяснила, что на складе школьной столовой не было предмета для измерения влажности и температуры воздуха.