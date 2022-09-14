Жительница Уфы возмутилась питанием в детской больнице №17

фото: vk.com // Радий Хабиров

В Уфе местная жительница Алина Алиева возмутилась питанием в детской больнице №17. Она оставила жалобу на странице главы Башкирии Радия Хабиров в соцсетях 12 сентября.

– Если ребенок старше четырех лет, родителей, лежащих с ними, не кормят, но это ладно. Само питание, которое полагается детям, – скудное: завтрак каша и хлеб, (один кусок масла за 7 дней был 1 раз), полдник шиповник без ничего, обед – очень жидкий суп, скудное второе с маленьким кусочком мяса размером в 1-2 сантиметра, ужин каша и хлеб. И так каждый день, – написала женщина.

Она добавила, что дети-аллергики в один из дней остались без полдника и второго завтрака, потому что там были яблоко и молочные продукты, которые маленьким пациентам нельзя. Никакой альтернативы им не предлагают. «То есть одни дети едят, а другие смотрят», резюмировала Алиева.

– Очень хочется надеяться, что это ситуация временная. Очень жалко работников больницы, которые все это выслушивают от пациентов, – добавила уфимка.

На жалобу отреагировал представитель министерства здравоохранения Башкирии Тагир Гизатуллин. Он написал, что ведомство совместно с больницей проработает вопрос питания и предоставит ответ не позднее 17 сентября.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в пресс-службу Минздрава республики. Вот что там сказали: «Для пациентов, находящихся на стационарном лечении, в ГДКБ №17 сохранено 5-разовое питание. Согласно федеральному закону, питание в больнице получают лица ухаживающие за детьми до четырех лет, детей-инвалидов, в том числе со статусом паллиатив. В стационаре положено и готовится лечебное питание. Оно отличается от домашней еды. Все блюда соответствуют рецептуре и нормативу питания в больнице. Дополнительно больницей постоянно предпринимаются разные меры для улучшения питания, в том числе заключаются дополнительные договора на приобретение продуктов питания с целью разнообразия меню».