Очевидцы рассказали, где мог начаться пожар на Колхозном рынке в Уфе

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Пожар на Колхозном рынке в Уфе мог начаться в помещении «Экономаркета».

Вечером в пятницу, 9 сентября, в Уфе загорелось здание Колхозного рынка на улице Кольцевой. Очевидцы пожара рассказали корреспонденту «КП-Уфа», что возгорание могло начаться в помещении магазина «Экономаркет». Однако эту информацию пока не потвердели сотрудники МЧС Башкирии.

Сейчас на месте работают 19 пожарных машин и 54 пожарных. Информации о пострадавших в пожаре на Колхозном рынке в Уфе пока не поступало.

Мы продолжаем следить за развитием событий.