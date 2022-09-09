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Происшествия9 сентября 2022 17:39

Очевидцы рассказали, где мог начаться пожар на Колхозном рынке в Уфе

На месте работают сотрудники МЧС
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Пожар на Колхозном рынке в Уфе мог начаться в помещении «Экономаркета».

Вечером в пятницу, 9 сентября, в Уфе загорелось здание Колхозного рынка на улице Кольцевой. Очевидцы пожара рассказали корреспонденту «КП-Уфа», что возгорание могло начаться в помещении магазина «Экономаркет». Однако эту информацию пока не потвердели сотрудники МЧС Башкирии.

Сейчас на месте работают 19 пожарных машин и 54 пожарных. Информации о пострадавших в пожаре на Колхозном рынке в Уфе пока не поступало.

Мы продолжаем следить за развитием событий.