Изнасиловал троих, а затем поджег: раскрыты жуткие подробности гибели девушек из Башкирии

В Оренбурге следователи завершили расследование дела об изнасиловании и убийстве трех студенток из Башкирии.

Жуткая история произошла почти год назад в провинциальном городе Гай в Оренбургской области. Там снимали квартиру трое студенток местного медицинского колледжа, которые приехали из Баймакского района Башкирии. 29 сентября 2021 года к ним в незапертую квартиру на улице Молодежной влетел неадекватный 30-летний Александр Лазарев с ножом.

Убийца устроил в квартире поджог, чтобы скрыть улики

По данным Следкома Оренбургской области, вооруженный мужчина смог «подавить волю потерпевших» и совершил изнасилование троих девушек. При этом следователи не уточняют, почему студентки не смогли оказать ему сопротивление. После мужчина изрезал девушек ножом и поджег квартиру, в которой погибли две его жертвы. Одна из студенток попыталась сбежать на улицу, но убийца догнал и ее и жестоко добил прямо посреди двора. После этого Лазарев подался в бега. Задержать мужчину удалось только 3 октября – он угнал машину и пытался скрыться от сотрудников постовой службы.

Во время расследования уголовного дела (материалы которого заняли 18 томов!) выяснилось, что 15 августа убийца совершил еще одно изнасилование – его жертвой стала девушка, которую он подвозил на автомобиле.

В итоге Александр Лазарев проходит подозреваемым по трем эпизодам убийства, изнасилования, насильственным действиям сексуального характера, проникновению в жилище, угону и повреждению имущества. Сыщики завершили расследование дела и передали его на рассмотрение в прокуратуру. После этого оно должно попасть в суд.