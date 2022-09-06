Фото: Алена Дармштадская

Уроженка Уфы Алена Дарштадская участвует в конкурсе Miss Maxim и занимает в нем лидирующие позиции.

Первый пост об Алене в уфимских соцсетях появился вечером 5 сентября – он был опубликован в телеграм-канале «Подслушано в Башкирии», который связывают с работой республиканских чиновников. В нем говорится о том, что уроженка Уфы участвует в конкурсе мужского журнала. Пользователям предлагают выбрать достаточно ли «горячи» полуобнаженные фото участниц и поставить им «огонек». На момент публикации рейтинг Алены составляет 70%, и она занимает третье место в общем списке девушек, сфотографированных без одежды. Голосование мужского журнала продлится до 27 октября, а его победительница получит подарки от спонсоров и бесплатную фотосессию.

Фото: Алена Дармштадская

Об Алене известно, что она родилась в Уфе в 1997 году. Она училась в школе №7, расположенной рядом с Южным автовокзалом. Примечательно, что Дарштадская – это ее ненастоящая фамилия Алены. Настоящую она предпочитает не афишировать. Ранее она уже несколько раз участвовала в уфимских развлекательных передачах. Помимо участия в откровенных фотосессиях, Алена ведет свой блог и владеет брендом женского нижнего белья.

ИЗ МОДЕЛИ - В ОППОЗИЦИОНЕРЫ

К слову, в конкурсе мужского глянцевого журнала в 2017 году участвовала бывшая айс-герл уфимского «Салавата Юлаева» Ульяна Тригубчак. После этого блондинка неожиданно для всех стала журналистом и телеведущим. В 2021 году девушка призналась, что встречается с бывшим куратором Госсми Башкирии Ростиславом Мурзагуловым. В 2022 году пара покинула России и начала снимать оппозиционное шоу на Youtube.