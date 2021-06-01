Глава «Уфы» ушел с поста после откровенной фотосессии с молодой возлюбленной

Фото: vk.com/rostislavrm

Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов написал заявление с просьбой освободить его от должности и провести новые выборы. Об этом он сообщил у себя в социальных сетях и отметил, что уходит на свободу с чистой совестью, якобы власть и политика ему совершенно не подходят.

Примечательно, что за день до этого в тех же соцсетях сам же Мурзагулов распространил откровенную фотосессию с бывшей айс-герл хоккейного «Салавата Юлаева» 28-летней Ульяной Тригубчак, которая в последнее время мелькала в качестве телеведущей на местном региональном телевидении. Таким способом пара публично объявила о своих отношениях. Тригубчак также известна съемками для журнала MAXIM, а в спортивных СМИ считалась секс-символом КХЛ.

- Мои искренние поздравления всем, кто так долго ждал! Теперь заживете. Ищу работу. Хотя нет, правильнее сказать - ищу новых мотиваций для жизни, - написал Мурзагулов.

- Я не готова рассказывать про свою личную жизнь, но Ростислав мне действительно близкий человек. И такое случается, что люди делают совместные фотосессии. Как он отреагировал на такую идею? Отреагировал хорошо. Идея возникла совместно, - цитирует слова самой Тригубчак «Спорт-Экспресс».

Фото: vk.com/rostislavrm

К слову, парочка уже совместно мелькала в музыкальном клипе Мурзагулова «Я как Моргенштерн», снятым в здании башкирского Белого дома. Сам герой предстал в образе коррумпированного чиновника, а Тригубчак - сексуальной секретаршей. Тогда на это видео с критикой обрушился глава региона Радий Хабиров, заявив, что подобным ему нанесли серьезный репутационный ущерб.

- Мне клип очень не понравился. Все это я ему очень в грубой форме высказал, - сказал Хабиров.

Помимо поста в ФК «Уфа» Мурзагулов попросил освободить себя и от должности председателя Общественной палаты Башкирии. Также он считался неофициальным куратором всех башкирских государственных СМИ.

Напомним, что попечительский совет ФК «Уфа» Мурзагулов возглавил в декабре 2018 года. С этого времени был одним из главных спикеров «Уфы» в СМИ. После ухода Шамиля Газизова в московский «Спартак» фактически был руководителем клуба. «Уфа» в прошедшем сезоне лишь в последний момент сумел сохранить прописку в российской премьер-лиге.

Где Мурзагулов продолжит свою карьеру, пока неизвестно. Но как отметил он сам, недостатка в предложениях нет.