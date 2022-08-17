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Общество17 августа 2022 9:01

Покинувший Россию экс-соратник Хабирова Мурзагулов стал вести оппозиционное шоу на YouTube

Вместе с ним в проекте участвует его возлюбленная, Ульяна Тригубчак
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: YouTube.com

фото: YouTube.com

Покинувший Россию экс-соратник главы Башкирии Радия Хабирова Ростислав Мурзагулов начал вести на YouTube оппозиционное шоу. Оно посвящено последним событиям в России и мире. Первый выпуск был опубликован накануне, 16 августа. В проекте также участвует бывшая айс-герл хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ульяна Тригубчак – она состоит в отношениях с Мурзагуловым.

Напомним, Ростислав Мурзагулов входил в управленческую команду Хабирова, когда тот возглавил Башкирию в 2018 году. Он курировал информационную политику в регионе, а также руководил попечительским советом футбольного клуба «Уфа» и был председателем республиканской Общественной палаты. Мурзагулов покинул Россию в марте текущего года.