Покинувший Россию экс-соратник Хабирова Мурзагулов стал вести оппозиционное шоу на YouTube

фото: YouTube.com

Покинувший Россию экс-соратник главы Башкирии Радия Хабирова Ростислав Мурзагулов начал вести на YouTube оппозиционное шоу. Оно посвящено последним событиям в России и мире. Первый выпуск был опубликован накануне, 16 августа. В проекте также участвует бывшая айс-герл хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ульяна Тригубчак – она состоит в отношениях с Мурзагуловым.

Напомним, Ростислав Мурзагулов входил в управленческую команду Хабирова, когда тот возглавил Башкирию в 2018 году. Он курировал информационную политику в регионе, а также руководил попечительским советом футбольного клуба «Уфа» и был председателем республиканской Общественной палаты. Мурзагулов покинул Россию в марте текущего года.