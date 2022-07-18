Суд Петербурга снова вернул в Уфу дело против лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука

Суд Санкт-Петербурга направил дело о дискредитации армии России в отношении лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука в Советский районный суд Уфы Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга направил административное дело о дискредитации армии России в отношении лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука в Советский районный суд Уфы. Ранее инстанция вернула протокол полиции башкирской столицы, указывая на недочеты при его составлении.

– После возврата протокола составителям, сотрудниками УМВД в отношении Шевчука 6 июля был составлен новый протокол. Шевчук при составлении данного протокола отсутствовал. Сведений о получении нового протокола привлекаемым лицом в материалах дела нет. Права, в том числе право на заявление ходатайств, Шевчуку не разъяснялись, – заявил питерский суд 18 июля.

Там добавили, что дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения, поскольку Шевчук после составления нового протокола в письменной форме не ходатайствовал о проведении заседания по месту жительства.

Напомним, полиция составила протокол на Юрия Шевчука после его концерта на «Уфа-Арене» 18 мая. Во время выступления, как следует из официального заявления МВД Башкирии, музыкант допустил «провокационные высказывания». При оформлении первых материалов дела Шевчук попросил о том, чтобы оно рассматривалось по месту жительства – в Санкт-Петербурге.