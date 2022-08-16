Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 августа 2022 6:42

В Уфе началось заседание по делу Шевчука, которого подозревают в дискредитации ВС РФ

Артист высказался во время концерта в башкирской столице
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
В Уфе началось заседание по делу Юрия Шевчука

В Уфе началось заседание по делу Юрия Шевчука

Фото: Павел КРАЙНОВ

В Советском районном суде Уфы началось рассмотрение дела Юрия Шевчука, в речи которого заподозрили дискредитацию ВС РФ.

Напомним, что 18 мая в Уфе прошел концерт рок-группы ДДТ, в ходе которого ее лидер Юрий Шевчук произнес со сцены «провокационные высказывания». Позже в них нашли признаки дискредитация ВСРФ – за это предусмотрена административная ответственность. Сразу после выступления в гримерку артиста пришли полицейские, которые взяли у него комментарий по делу.

Некоторое время суды не могли определиться, где будут рассматривать дело – в Уфе (по месту возможного правонарушения) или в Санкт-Петербурге (по месту жительства Шевчука). В итоге дело согласился рассмотреть уфимский судья.

Если Юрия Шевчука признают виновным, то ему грозит денежный штраф. Самого рокера на заседании в Советском районном суде нет – на месте находится его представитель.