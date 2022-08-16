В Уфе началось заседание по делу Шевчука, которого подозревают в дискредитации ВС РФ

В Уфе началось заседание по делу Юрия Шевчука Фото: Павел КРАЙНОВ

В Советском районном суде Уфы началось рассмотрение дела Юрия Шевчука, в речи которого заподозрили дискредитацию ВС РФ.

Напомним, что 18 мая в Уфе прошел концерт рок-группы ДДТ, в ходе которого ее лидер Юрий Шевчук произнес со сцены «провокационные высказывания». Позже в них нашли признаки дискредитация ВСРФ – за это предусмотрена административная ответственность. Сразу после выступления в гримерку артиста пришли полицейские, которые взяли у него комментарий по делу.

Некоторое время суды не могли определиться, где будут рассматривать дело – в Уфе (по месту возможного правонарушения) или в Санкт-Петербурге (по месту жительства Шевчука). В итоге дело согласился рассмотреть уфимский судья.

Если Юрия Шевчука признают виновным, то ему грозит денежный штраф. Самого рокера на заседании в Советском районном суде нет – на месте находится его представитель.