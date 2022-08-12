В Уфе пятеро подростков отравились таблетками и алкоголем на вписке Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

12 августа в Уфе пятеро подростков на вписке отравились таблетками, которые они смешали с алкоголем.

Неприятная история с отравлением пятерых ребят лекарством произошла в микрорайоне Сипайлово. В ночь с 11 на 12 августа четыре девочки и их друг решили устроить вписку в квартире родственника на улице Гагарина. Чтобы «разлечься» несовершеннолетние приобрели сильнодействующие лекарство (название мы упоминать не будем, дабы избежать похожих происшествий), приняли его, а после и вовсе принялись распивать спиртное.

Разумеется, что после такого убойного «коктейля», дети начали терять сознание. С утра в квартиру приехала хозяйка, которая обнаружила подростков в бессознательном состоянии и вызвала медиков.

ЧТО ИЗВЕСТНО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ

Сейчас все ребята, отравившееся на вписке в Уфе, находятся в больницах №17 и 22. В Минздраве Башкирии сообщили, что дети отравились неким веществом, а также спиртом. Три ребенка находятся в тяжелом состоянии, а еще двое – в состоянии средней тяжести.

Историю с отравлением детей на вписке в Уфе не оставили без внимания и представители силовых структур. Сейчас следователи СК Башкирии устанавливают, чем именно отравились дети, и где они достали рецептурные таблетки. Также проверку проводит и прокуратура республики.

ЛИЧНОСТИ ОТРАВИВШИХСЯ НА ВПИСКЕ В УФЕ ПОДРОСТКОВ

Имена и фамилии детей остаются неизвестны. Однако в Следкоме Башкирии сообщили, что отравившимся от 14 до 15 лет. В доме, где произошло ЧП побывали журналисты издания «360».

Соседи сообщили корреспондентам, что ночью из квартиры, где нашли отравившихся на вписке, слышались громкие звуки. Жильцы предположили, что там отдыхают взрослые родственники хозяйки и не стали вмешиваться. «Веселье», по словам соседей, утихло лишь под утром.

Напомним, что в ноябре 2021 года в Татарстане отравились студенты из Башкирии, которые пили «зеленую водку со вкусом ириски». Всего тогда суррогатным алкоголем отравились 14 человек.