«Зеленая водка со вкусом ириски»: что известно об отравлении башкирских студентов на вписке в Казани

Сейчас врачи оценивают состояние Анастасии как тяжелое. Фото: соцсети

Больницей, тяжелым отравлением и даже комой закончилась студенческая вечеринка. Все началось с того, что компания из 13 человек решила собраться и отметить день рождения одного из приятелей. 5 девушек и 8 парней в возрасте от 18 до 22 лет, почти все – студенты-медики. Двое – местные, из Казани, еще 11 приехали в гости из Стерлитамака.

Как сообщают наши коллеги «КП-Казань», для вечеринки ребята сняли на сутки коттедж в поселке Салмачи. Чтобы сэкономить на выпивке, решили купить водку в пятилитровой таре за 1500 рублей у знакомого поставщика, а также прикупили джин в магазине. Вот только уже на утро одной из участниц стало очень плохо: у девушки отнялась рука, она стала жаловаться на слабость и тошноту, а потом и вовсе потеряла сознание. На скорой 20-летнюю Анастасию П. увезли в больницу, где врачи быстро определили, что в крови у девушки метанол. Сейчас студентка находится в реанимации, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. А вскоре медицинская помощь понадобилась уже всем участникам застолья – в итоге на больничных койках оказались 13 человек, все – с острым отравлением метанолом. Врачи признаются, что они делают все возможное, чтобы ребята не ослепли.

- В 5.40 поступила первая пациентка в тяжелом состоянии. Отравление метанолом подтвердилось всеми лабораторными исследованиями. Сейчас все 13 человек остаются в больнице, трое из них в реанимации: две девушки в стабильно тяжелом состоянии, еще одна — в крайне тяжелом, в коме, крови. Клиническая картина расценивается как отравление тяжелой степени. Еще 9 человек в состоянии средней степени тяжести, - рассказала в беседе с «Татарстан24» главный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина.

По словам Алии Насибуллиной, паленый алкоголь, которым отравились студенты, изначально должен был вызвать опасение своим внешним видом – это была «зеленая водка со вкусом ириски»

Как выяснилось позже, на вечеринке присутствовал еще один молодой человек, но он практически не пил и ушел раньше всех. Сейчас его разыскивают правоохранители, чтобы выяснить подробности случившегося.

«ОБОЖАЮ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ЭМОЦИИ»

О самих пострадавших пока известно не так много. Почти все они – студенты-медики. 20-летняя Анастасия П., которая первая почувствовала себя плохо, учится на бюджете в башкирском государственном медуниверситете, а также третий год работает в онлайн-школе, где следит за работой кураторов и помогает ученикам освоиться в коллективе и добиться успехов в учебе. В своих соцсетях девушка с увлечением рассказывает, что любит прогулки с друзьями и интересные фильмы, а также путешествовать.

- Обожаю путешествовать и заниматься экстремальными видами спорта, так как эмоции, получаемые в это время – незабываемые! – делилась Анастасия со своими подписчиками.

Сейчас родные и друзья очень переживают за девушку, потому что у нее достаточно "слабое здоровье".

- У нее было 2 почки, не знаю, что уж напридумывали журналисты. Настя почти не пьет, у нее было слабое здоровье, поэтому организм так и отреагировал, поэтому ей сильнее всех досталось. Сейчас она в реанимации, врачи пока не дают никаких конкретных прогнозов, - рассказала в беседе с "КП-Уфа" мать Анастасии Светлана П.

ОФИЦИАЛЬНО

Сейчас по массовому отравлению студентов следователи возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в пресс-службе Следкома Республики Татарстан.

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