В «трезвом селе» с самой красивой мечетью рассказали «КП-Уфа», почему решили запретить у себя продажу алкоголя

Деревня Кантюковка в Башкирии, где хотят запретить продажу алкоголя, знаменита своей мечетью «Суфия». Фото: Рустем Ахунов

Накануне стало известно, что еще три села в Башкирии хотят ввести у себя «сухой закон» и полностью запретить торговлю алкоголем в местных магазинах. Уже этой осенью депутаты Госсобрания-Курултая рассмотрят соответствующие законопроекты о полном запрете продажи спиртного в селе Якшимбетово в Куюргазинском районе, Байдавлетово в Зианчуринском районе и в деревне Кантюковка в Стерлитамакском районе.

Напомним, первым селом в Башкирии, где официально запретили торговлю алкоголем, стало Якутово, что в Куюргазинском районе республики. Там местные жители посчитали, что «сухой закон» позволит снизить потребление алкоголя в селе, сократит смертность и увеличит продолжительность жизни местных жителей.

«ТРЕЗВАЯ» ИНИЦИАТИВА

Как пояснил спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев, законопроекты о полном запрете продажи алкоголя в отдельно взятых селах внесены в примерную программу на осеннюю сессию парламента. По его словам, введение «сухого закона» на конкретной территории – право местных жителей.

- У нас в республике еще не наработана такая практика, поэтому депутаты относятся к подобным инициативам с известной долей скепсиса. Тем не менее, у граждан есть право запретить у себя продажу спиртосодержащей продукции, и они хотят им воспользоваться, - прокомментировал содержание законопроекта председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев.

Однако почему же жители этих населенных пунктов решились на такие радикальные меры? С таким вопросом мы обратились к председателю Наумовского сельсовета в Стерлитамакском районе, к которому относится деревня Кантюковка. Как оказалось, история с полным запретом на торговлю спиртным началась еще в прошлом году. Дело в том, что Кантюковка принимала участие в республиканском конкурсе «Трезвое село-2021» и в одной из номинаций заняло третье место.

- Решение о полном запрете на продажу алкоголя было принято на сходе граждан. Мы эту инициативу рассмотрели на заседании сельского совета, а затем его утвердили депутаты районного Совета депутатов, - рассказал в беседе с «КП-Уфа» глава Наумовского сельсовета Денис Чиликин.

ПОЧЕМУ РЕШИЛИСЬ НА «СУХОЙ ЗАКОН»

По словам чиновника, на данный момент «трезвая» инициатива жителей Кантюковки превратилась в республиканский законопроект и проходит процедуру общественных обсуждений.

- В этой деревне как такового большого магазина нет, есть небольшой киоск, где крепкий алкоголь никогда и не продавался, лицензии у хозяев нет. Но пивные напитки там продавались. После решения на сходе граждан хозяева отрицательно восприняли эту новость, но деваться им некуда – это решение самих жителей, - пояснил Денис Чиликин.

Среди причин, по которым жители Кантюковки Стерлитамакского района решили запретить продажу алкоголя на своей территории, глава сельсовета называет близкое расположение этого самого киоска к местной мечети. Дело в том, что в деревне находится знаменитая на всю Башкирию мечеть «Суфия».

- Киоск находится буквально в 20 метрах от мечети. Дело не только в том, что это религиозное учреждение, а еще и в том, что в мечети проходят уроки по изучению Корана, в том числе и для детей. Местные жители воспринимают это место не только как храм, но и как учебное заведение. В алкоголь запрещено продавать вблизи таких заведений, вот и приняли решение такое на сходе, - пояснил в беседе с «КП-Уфа» глава Наумовского сельсовета.