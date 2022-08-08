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В Башкирии еще в трех селах введут «сухой закон». Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного собрания республики.

Как сообщил председатель республиканского парламента Константин Толкачев, этой осенью депутаты рассмотрят законопроекты о запрете продажи алкоголя на территории сел Якшимбетово Куюргазинского района, Кантюковка Стерлитамакского района и Байдавлетово Зианчуринского района.

По словам спикер Курултай, в Башкирии еще наработана практика введения подобных запретов. Тем не менее, как считает чиновник, если у граждан имеется право запретить у себя продажу алкоголя, то они должны иметь возможность при желании им воспользоваться.

Напомним, в Башкирии в прошлом месяце при поддержке Курултая от продажи алкоголя в своем селе отказались жители Якутово.