Успел отдохнуть в лагере только неделю: подробности ЧП с турником, проломившим голову подростку в Башкирии

Дияз не впервые отдыхал в злополучном лагере и всегда был доволен отдыхом. Фото: соцсети

Жуткая история произошла вчера днем в детском оздоровительном лагере «Юлдаш», что под Сибаем. Там на 15-летнего подростка свалился турник и проломил ему голову. Мальчик получил открытую черепно-мозговую травму и сейчас находится в коме. Что произошло в тот роковой день и кто виноват в случившемся – разбиралась «Комсомолка».

НИКАКИХ ГАДЖЕТОВ, ТОЛЬКО ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Детский оздоровительный лагерь «Юлдаш» довольно популярен у жителей Сибая и соседних районов. Лагерь расположился у подножия хребта Ирандык, в 16 километрах от города и 7 километрах от водопада Гадельша. Повсюду – потрясающая природа, чистый горный воздух, родники – и практически не ловит связь. Впрочем, как уверяют в администрации лагеря, за всю смену воспитанники редко вспоминают про гаджеты – все увлечены играми и занятиями спортом на свежем воздухе.

Руководство лагеря обещает, что отдых здесь самый безопасный и увлекательный. Фото: прокуратура РБ

Смена «Живые родники», в которую попал 15-летний Дияз Ю., началась 25 июля и должна была продлиться до 14 августа. Стоимость 3-недельной смены - 21 тысяча рублей, правда, если воспользоваться программой кешбэка, детский отдых можно устроить всего за 7 с небольшим тысяч.

В лагере Дияз успел пробыть всего неделю. Парень весело проводил время вместе со своими друзьями, с которыми был знаком с детства. Подростки часто занимались на турнике, демонстрируя друг другу акробатические трюки. Вот только в какой-то момент старый турник, который давно не видел ремонта, накренился – и тяжелая металлическая конструкция упала прямо на голову Диязу. На помощь другу бросились подростки, но парень уже потерял сознание.

«ЛЕЖИТ МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»

- Наши дети с пеленок растут вместе. И вчера на этом злосчастном турнике они были втроем, три брата. Жертв могло быть больше… Сейчас Дияз лежит в реанимации, между небом и землей. У него проломлены голова, череп. Боль, которую сейчас испытывают его родители, не передать словами, - вздыхает родственница семьи мальчика Гузель Т.

Травмы у Дияза действительно очень серьезные – открытый перелом височной кости, ушиб головного мозга. Мальчика прооперировали, после чего он впал в кому. Как рассказали в региональном Минздраве, сейчас врачи стараются стабилизировать его состояние, чтобы вертолетом санавиации переправить в Уфу для дальнейшего лечения.

- Состояние крайне тяжелое, врачи не могут ничего прогнозировать. Мы будем молиться, чтобы братишка пришел в себя и выкарабкался, - рассказала в соцсетях еще одна родственница Дияза Язгуль Т.

«ВСЕ - СТОЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ И В ПЛАЧЕВНОМ СОСТОЯНИИ»

При этом родные пострадавшего мальчика уверены: трагедию можно было предотвратить, если бы администрация лагеря предприняла хоть какие-то меры.

- Администрация лагеря объясняет случившееся, что дети якобы сами раскачали турник и пытались его уронить. Ну что за бред! Турник для чего вообще? Чтобы дети раскачивались, делали трюки, какие бы манипуляции не делали, турник должен быть надежным! – возмущается родственница Дияза. - Здесь нет никаких оправданий тем, кто устанавливал этот турник (см. видео с места происшествия – Ред.) и тем, кто принимал такую работу. Там как минимум должно было быть забетонировано! Вообще в лагере все, что сделано для досуга детей - столетней давности, в плачевном состоянии! Уже давно должно было заменено на новое!

Следователи уже осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Фото: СК РБ

О плохом состоянии спортинвентаря в лагере рассказывают и другие родители, которые отправляли своих детей сюда на отдых.

- Внук отдыхал в лагере во втором заезде. Инвентаря нет, один мяч футбольный и то самый дешевый с грыжей. Даже название лагеря на табличке свежей краской обновить не могут! Мало того, что один лагерь на весь город оставили, так и тот не доделали – авось, сойдет! – возмущается Галина А.

- То с кишечной инфекцией детей из этого лагеря забирают, то с травмами. Что за беспредел там происходит? Там хоть какие-нибудь проверки бывают? – недоумевают другие родители.

ОФИЦИАЛЬНО

Сейчас следователи Баймакского района возбудили уголовное дело «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Сыщики уже осмотрели место происшествия, опросили руководство, работников и воспитанников лагеря. Также назначен комплекс судебных экспертиз.

- В ходе расследования действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности на территории детского лагеря, будет дана правовая оценка, - добавили в пресс-службе ведомства.

Также к проверке и расследованию подключилась и региональная прокуратура.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.