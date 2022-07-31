В Башкирии на 15-летнего подростка упал металлический турник

Фото: прокуратура Башкирии

В башкирском Сибае 15-летний подросток получил тяжелую травму головы после падения на него турника. Об этом сообщили в прокуратуре республики. В настоящий момент по факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Предварительно известно, что в момент случившегося сегодня, 31 июля, в 11:30 ребенок выполнял на турнике упражнения, когда вся металлическая конструкция упала прямо на него. В результате парня госпитализировали в больницу с тяжелой травмой.

В настоящий момент в прокуратуре проверяют руководство детского лагеря на соблюдение законодательства, направленного на безопасное пребывание детей в лагере.