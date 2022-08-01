В Башкирии впал в кому 15-летний мальчик, на которого в детском лагере упал турник

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии впал состояние комы 15-летний подросток, на которого в детском лагере упал металлический турник. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Как сообщило ведомство, в настоящее время мальчику специалисты оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас решается вопрос о его транспортировку в Уфу в Республиканскую детскую клиническую больницу.

К подростку уже направлена санавиация. По итогам осмотра, исходя из состояния мальчика, будет принято решение о его эвакуации.

Напомним, 31 июля 15-летний подросток получил тяжелую травму головы в Сибае. Известно, что ребенок выполнял на турнике упражнения, когда вся металлическая конструкция упала прямо на него. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.