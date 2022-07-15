«От аграриев все еще много ущерба»: в Башкирии из-за обработки полей химикатами продолжают гибнуть пчелы

Фото: Олег УКЛАДОВ

Вот уже несколько лет подряд в ряде районов Башкирии пчеловоды жалуются на массовую гибель пчел. В происходящем пасечники обвиняли аграриев и чиновников, которые проводили обработку от вредителей полей ярового рапса химическими веществами: насекомые садились на обработанные пестицидами растения и погибали.

Как утверждают сотрудники регионального министерства сельского хозяйства, вредители наносят рапсу очень большой ущерб, и потому за вегетационный период необходимо проводить до трех-четырех обработок инсектицидами. В противном случае, считает ведомство, аграрии понесут большие потери, что серьезно ударит по их экономике.

На прошедшем в прошлом году специальном совещании было принято компромиссное решение. Пасечники договорились с аграриями о том, чтобы те заблаговременно предупреждали пчеловодов о распылении химикатов.

Этой весной глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон, направленный на защиту пчел. Согласно ему, теперь размещать пасеки на местах, где раньше были кладбища, скотомогильники, размещались отходы производства и потребления, химические, токсичные и радиоактивные вещества – запрещено. Также, чтобы предотвратить отравление пчел пестицидами, лица, ответственные за химическую обработку посевов, обязаны оповещать о предстоящих работах населенные пункты в радиусе семи километров.

«Комсомолка» побеседовала с председателем башкирского отделения союза пчеловодов России Алексеем Самойловым. Специалист рассказал нам, какова ситуация с гибелью пчел в настоящее время и оказал ли положительное влияние на деятельность республиканских пчеловодов подписанный Хабировым закон.

«КОРЕННЫМ ОБРАЗОМ НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ»

По словам нашего собеседника, в нынешнем году по сравнению с прошлым ситуация коренным образом, поскольку от аграриев «все еще идет очень много ущерба».

– В принятом недавно законе нечетко прописан регламент оповещения об обработке полей химикатами. Закон гласит, что аграрии должны предупреждать пчеловодов о процедурах за три дня, однако они это делают только перед самой первой. Дают объявление в газете в мае, и потом все лето обрабатывают, – рассказал пчеловод.

По мнению пасечников, пчелы гибнут по-прежнему из-за действий аграриев Фото: Мария ЛЕНЦ

Алексей Самойлов считает, что закон требует серьезных корректив и доработок.

– В первую очередь, аграрии должны предупреждать за три дня о каждом распылении. Также процедуры следует проводить только в ночное время, когда пчелы не летают. Помимо этого, из веществ, которыми осуществляется обработка полей должны быть исключены химикаты первого и второго класса опасности, – отметил специалист.

По мнению председателя регионального отделения союза российских пчеловодов, в ходе распыления рапсовых полей, должны использоваться химикаты хотя бы третьего класса. Хотя, как подчеркнул наш собеседник, пасечники все же настаивают на использовании либо веществ четвертого класса, либо биопрепаратов.

Тем не менее, как утверждает Самойлов, позитивные явления после принятия в апреле нового закона все же произошли.

– Аграрии стали более осторожно подходить к вопросу. Многие соблюдают закон. Но, увы, учитывают просьбы пчеловодов лишь мелкие аграрии, а вот крупные агрохолдинги до сих пор не считаются с пасечниками вообще, – рассказал пчеловод.

А ЧТО С ШЕЛКОПРЯДОМ?

В 2021 году для фермеров республики стало настоящей напастью нашествие стай непарного шелкопряда. Личинки этих гусениц являются серьезными вредителям. Насекомые разрушают листву деревьев и кустов, нанося тем самым серьезный ущерб как администрациям населенных пунктов, так и простым фермерам. Борются с ними химикатами или ручным сбором.

В прошлом году Алексей Самойлов рассказал, в ходе обработки лесов от шелкопряда в пяти районах юга и Зауралья в Башкирии, Министерство лесного хозяйства республики допустило ряд нарушений. Как отметил специалист, в 2022 году ситуация уже иная.

– По обработке от непарного шелкопряда ситуация изменилась в этом году в кардинально лучшую сторону: гибели пчел пока зафиксировано не было, – поведал пчеловод.