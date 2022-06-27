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Общество27 июня 2022 12:42

В еще одном районе Башкирии заметили полчища бородатых гусениц

На этот раз личинки непарного шелкопряда атакуют деревья и кусты в сельской местности
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Башкирии продолжают замечать гусениц непарного шелкопряда в большом количестве.

Напомним, что 21 июня необычных с виду гусениц заметили в Кумертау. Там личинки бабочки непарный шелкопряд атаковали рябину на городской улице. Судя по всему, со временем гусеницы начали продвигаться вглубь республики.

Так, 27 июня больших гусениц заметили на территории Мелеузовского района Башкирии. Как сообщил гражданин, выложивший фотографии с ними в соцсети, личинки «сметают все на своем пути».

Личинка непарного шелкопряда – довольно серьезный вредитель. Прожорливые насекомые разрушают листву деревьев и кустов, тем самым принося серьезный ущерб как администрациям населенных пунктов, так и простым фермерам. Борются с ними химикатами или ручным сбором.