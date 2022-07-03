«Жить да жить»: известны подробности гибели 22-летнего водителя в Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Известны подробности ДТП на дороге Стерлитамак-Раевский, в котором погиб 22-летний житель Башкирии. Как удалось выяснить «КП-Уфа», погибшим оказался Ришат С., который ехал из Стерлитамака в сторону дома.

Согласно сведениям, полученным от источника, Ришат учился в Уфе, окончил УКСИВТ, а после переехал в Стерлитамак, где и жил в последнее время. В тот день он ехал из дома в сторону Раевки за рулем «ВАЗ 2112», но по невыясненным причинам не справился с управлением и вылетел с дороги прямо на остановку общественного транспорта, расположенную рядом с Чураево. Молодой человек скончался от травм прямо на месте ДТП.

Местные жители недоумевают, что могло быть причиной аварии, ведь Ришат был трезвым, а сам участок дороги находится в хорошем состоянии. Предварительно, виной могла стать высокая скорость, ведь молодой парень любил гонять, набрав за нарушения штрафов около 30 тыс. руб.

О Ришате отзываются, как об отзывчивом, добром человеке, он любил проводить время со своей семьей, и никогда не отказывал в помощи.

– Как же так, Ришат, тебе жить да жить, соболезнование всем родным, царствие небесное, – скорбят об утрате в окружении парня.

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