В Башкирии водитель ВАЗ-2112 врезался в остановку и погиб

Фото: ГИБДД Башкирии

В Башкирии молодой водитель ВАЗ-2112 врезался в остановку на трассе и погиб.

В ГИБДД республики сообщили, что смертельное ДТП произошло минувшей ночью на 80 километре дороги Стерлитамак-Раевский. 22-летний парень за рулем «двенадцатой» ехал в сторону Стерлитамака, но в один момент не справился с управлением и вылетел с дороги. К несчастью, машину выкинуло прямо на остановку общественного транспорта. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

Всего за минувшие сутки в республики произошло десять аварий, в которых один человек погиб и еще 12 получили травмы.

Ранее мы сообщали о смертельном ДТП с тремя автомобилями, в котором погиб водитель «Daewoo Nexia».