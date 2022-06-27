Какой будет погода в июле 2022 в Башкирии

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подходит к концу первый месяц лета, однако жители Башкирии с трудом назовут большую часть июньских дней по-настоящему летними. Если в прошлом году тепло и солнечная погода пришли в республику уже в мае, то 2022-ой подобным, увы, уже не радует. Многие граждане, наверное, не соврут, если скажут, что сейчас на долю жителей республики выпал уже третий месяц апреля подряд.

Специалисты Башгидрометцентра признали минувший май самым холодным за последние годы. В последний месяц весны в республике выпало почти двухмесячная норма осадков. А с наступлением июня в республике продолжился период погоды с осадками, который начался еще в первой половине мая.

Башкирские синоптики характеризуют текущий месяц как «влажный» Начальник отдела метеопрогнозов Башгидромета Гульназ Загитова рассказала «КП-Уфа», что за 25 дней июня в республике выпало 144% нормы осадков. Произошло это, по словам специалиста, из-за воздействия на регион южных циклонов.

По всей видимости, в июле жителей республики погода ожидает не намного лучше, чем в июле. Это следует из прогноза, представленным метеорологическим ресурсом «Gismeteo».

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ИЮЛЬ 2022 В БАШКИРИИ

Уже первый день июля выдастся дождливым и прохладным, ночью столбики термометров опустятся до +8°, а днем для этого времени года тоже будет прохладно – +19°. Конец первых выходных месяца окончится сильной грозой.

Первая полноценная рабочая неделя июля также начнется с грозы, однако, в целом, будет тепло – температура воздуха порой будет достигать +25°. Но все же то и дело будут идти дожди, а в выходные 9-10 числа вновь случатся грозы.

Следующая неделя станет самой теплой в июле. В понедельник, 11 июля, будет прохладно (+16°) и дождливо, но в последующие дни погода начнется становиться более приветливой. В период с 13 по 15 июля температура воздуха будет в районе +28°, будет стоять ясная и солнечная погода, и (о, чудо!) совсем не будет осадков. Правда, в выходные опять пойдет дождь и столбики термометров вновь поползут вниз.

Начиная с 19 числа, дождь будет лить восемь дней подряд. Предпоследняя неделя июля выдастся наполовину теплой и наполовину прохладной: температура воздуха будет то опускаться до +17°, то подниматься до +24°.

25 июля станет самым холодным днем месяца: +14° и снова дождь. В среду, 27 числа, череда дождливых дней прервется, три дня подряд будет стоять ясная солнечная, но прохладная погода: температура воздуха будет держаться в районе +17°. Последние выходные месяца, 30-31 июля, выдастся более теплыми (+23°), но вновь омрачатся дождями.