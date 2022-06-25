Разруха перед носом у мэра! В Уфе площадка у Русдрамтеатра и площади Ленина разрушается уже который год

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В последние пару месяцев для жителей Уфы появляются новые общественные пространства. В конце апреля в Кировском районе открылся парк «Южный», а на позапрошлой неделе жителям был представлен реконструированный парк «Кашкадан», который многие уже нарекли лучшим в башкирской столице центром притяжения горожан.

Тем не менее, несмотря на появление в Уфе все большего числа объектов для досуга граждан, многие горожане отмечают, что местные власти, сосредоточившись на строительстве и благоустройстве новых общественных пространств, совсем забыли про старые.

В социальных сетях уфимцы пожаловались на состояние площади перед Горсоветом и рядом с Русским драматическим театром. Территория, которую ежедневно посещают сотни людей и которая находится на одной из главных улиц города, постепенно разрушается и приходит в упадок. Особенно жителей башкирской столицы удивляет тот факт, что рядом находится здание городской администрации, но чиновники, как будто, не замечают происходящего.

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

«Комсомолка» решила посетить популярный городской объект, чтобы увидеть, в каком состоянии он пребывает в настоящее время.

Русский драматический театр – один из самых важных культурных объектов Уфы Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

РАЗРУХА В ПАРЕ ШАГОВ ОТ УЮТНОЙ ИДИЛЛИИ

Площадь Ленина, несмотря на свой почтенный возраст, до сих пор даже в будний день способна собрать на своей территории десятки, а то и даже сотни людей. В теплые солнечные деньки здесь особенно уютно. Ватаги подростков носятся туда-обратно на самокатах, молодые родители прогуливаются со своими малышам, а на скамейках воркуют о чем-то влюбленные парочки. И вся эта идиллия сопровождается музыкой уличных музыкантов, исполняющих отечественные рок-хиты.

Но стоит отойти всего лишь на пару метров, и вся магия тут уже улетучивается. От площади Ленина направимся в сторону Русдрамтеатра. На подходе к лестнице, расположенной с правого края, видим кучу деревяшек, перевернутый мусорный контейнер и нескошенную траву – такую картину на пути к месту, в которое люди ходят обогатиться культурно и эстетически, особо не ожидаешь увидеть.

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Однако дальше – хуже. Сама же лестница находится в плачевном состоянии: из под бетона прорывается трава, стены исписаны баллончиками с краской, тут и там осыпалась плитка. Увы, примерно в таком же состоянии находится уже, по всей видимости, давно неработающий фонтан, который за годы покрылся грязью, различными письменами и рисунками (в том числе похабными).

За фонтаном возле театра, по всей видимости, никто не ухаживает вот уже несколько лет Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Территория перед самим Русдрамом выглядит не так прискорбно, хотя именно здесь больше всего можно обнаружить обрушившейся плитки. Также стоит отметить, автомобильную дорогу возле театра, там и здесь испещренную мелкими ямками. Да, в целом, они не доставляют дискомфорта водителям, однако антураж совсем не красят. Ну и вишенка на торте – возле одной из центральных лестниц к театру мы обнаружили дырявую мусору.

Дорого возле театра тоже постепенно приходит в негодность Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Русский драматический театр и площадь Ленина – не только одни из самых узнаваемых объектов Уфы, но и одни из самых любимых горожанами. Очень странно и досадно видеть, как настолько значимые для столицы культурные и общественные пространства остаются без должного внимания властей, хотя находятся они буквально у чиновников перед носом. Остается надеяться, что администрация башкирской столицы все-таки обратит внимание на жалобы горожан и приведет в порядок любимые уфимцами объекты.