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Общество25 июня 2022 13:15

Разруха перед носом у мэра! В Уфе площадка у Русдрамтеатра и площади Ленина разрушается уже который год

Возмущенные горожане уже бьют тревогу в социальных сетях
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В последние пару месяцев для жителей Уфы появляются новые общественные пространства. В конце апреля в Кировском районе открылся парк «Южный», а на позапрошлой неделе жителям был представлен реконструированный парк «Кашкадан», который многие уже нарекли лучшим в башкирской столице центром притяжения горожан.

Тем не менее, несмотря на появление в Уфе все большего числа объектов для досуга граждан, многие горожане отмечают, что местные власти, сосредоточившись на строительстве и благоустройстве новых общественных пространств, совсем забыли про старые.

В социальных сетях уфимцы пожаловались на состояние площади перед Горсоветом и рядом с Русским драматическим театром. Территория, которую ежедневно посещают сотни людей и которая находится на одной из главных улиц города, постепенно разрушается и приходит в упадок. Особенно жителей башкирской столицы удивляет тот факт, что рядом находится здание городской администрации, но чиновники, как будто, не замечают происходящего.

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

«Комсомолка» решила посетить популярный городской объект, чтобы увидеть, в каком состоянии он пребывает в настоящее время.

Русский драматический театр – один из самых важных культурных объектов Уфы

Русский драматический театр – один из самых важных культурных объектов Уфы

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

РАЗРУХА В ПАРЕ ШАГОВ ОТ УЮТНОЙ ИДИЛЛИИ

Площадь Ленина, несмотря на свой почтенный возраст, до сих пор даже в будний день способна собрать на своей территории десятки, а то и даже сотни людей. В теплые солнечные деньки здесь особенно уютно. Ватаги подростков носятся туда-обратно на самокатах, молодые родители прогуливаются со своими малышам, а на скамейках воркуют о чем-то влюбленные парочки. И вся эта идиллия сопровождается музыкой уличных музыкантов, исполняющих отечественные рок-хиты.

Но стоит отойти всего лишь на пару метров, и вся магия тут уже улетучивается. От площади Ленина направимся в сторону Русдрамтеатра. На подходе к лестнице, расположенной с правого края, видим кучу деревяшек, перевернутый мусорный контейнер и нескошенную траву – такую картину на пути к месту, в которое люди ходят обогатиться культурно и эстетически, особо не ожидаешь увидеть.

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Однако дальше – хуже. Сама же лестница находится в плачевном состоянии: из под бетона прорывается трава, стены исписаны баллончиками с краской, тут и там осыпалась плитка. Увы, примерно в таком же состоянии находится уже, по всей видимости, давно неработающий фонтан, который за годы покрылся грязью, различными письменами и рисунками (в том числе похабными).

За фонтаном возле театра, по всей видимости, никто не ухаживает вот уже несколько лет

За фонтаном возле театра, по всей видимости, никто не ухаживает вот уже несколько лет

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Территория перед самим Русдрамом выглядит не так прискорбно, хотя именно здесь больше всего можно обнаружить обрушившейся плитки. Также стоит отметить, автомобильную дорогу возле театра, там и здесь испещренную мелкими ямками. Да, в целом, они не доставляют дискомфорта водителям, однако антураж совсем не красят. Ну и вишенка на торте – возле одной из центральных лестниц к театру мы обнаружили дырявую мусору.

Дорого возле театра тоже постепенно приходит в негодность

Дорого возле театра тоже постепенно приходит в негодность

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Русский драматический театр и площадь Ленина – не только одни из самых узнаваемых объектов Уфы, но и одни из самых любимых горожанами. Очень странно и досадно видеть, как настолько значимые для столицы культурные и общественные пространства остаются без должного внимания властей, хотя находятся они буквально у чиновников перед носом. Остается надеяться, что администрация башкирской столицы все-таки обратит внимание на жалобы горожан и приведет в порядок любимые уфимцами объекты.

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

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