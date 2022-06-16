Уфимцы пожаловались на грязную и неухоженную площадь перед Горсоветом

Фото: соцсети

Уфимцы пожаловались на неухоженный вид в самом центре города – на площадь перед Горсоветом и рядом с Русским драматическим театром. Горожане возмутились, что место, куда ежедневно приходят сотни людей, выглядит запущенно и грязно.

Фото: соцсети

- Плитка вся развалилась. Как ходить людям, тем более детям, пожилым и беременным девушкам? Горсовет был прекрасным местом для прогулок! Трава всегда была скошена, всегда пахло свежескошенной травой. А сейчас от силы метр скосят для показухи и все! Цветы все полудохлые, их что, поливать уже не надо? Фонтаны отключены, воду слили, а водоросли оставили протухать! Что за неуважение к жителям и гостям нашего города? – негодуют местные жители в соцсетях.

Фото: соцсети

Многие отметили, что дворники даже не выметают как следуют мусор, а просто сгребают его под урны, и ветер разносит пыль и фантики по всей площади. Особенно уфимцев удивляет тот факт, что рядом находится здание городской администрации, но чиновники словно не замечают проблему.