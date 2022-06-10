Неделя ливней и потопов: глава УГЗ доложил о последствиях аномальных осадков в Уфе

Фото: УГЗ Уфы

В последние дни Башкирию заливает аномальными дождями. В социальных сетях до сих пор то и дело появляются фото и видео с превратившимися в реки и озера городскими улицами и загородными участками. Сегодня в Уфе состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Глава Управления гражданской защиты башкирской столицы Рафаэль Ахметов доложил о том, с какими трудностями пришлось столкнуться городу в связи с непогодой и какова обстановка сейчас.

По словам начальника чрезвычайного ведомства, в период с 3 по 9 июня в Уфе выпала двухмесячная норма осадков, также специалистами фиксировались случаи шквалистого ветра. Из-за непрерывных дождей случилось затопление четырех улиц в Ленинском районе и шести придомовых территорий частных домов в Деме.

Ликвидацией последствий затоплений занимались сотрудники коммунальных служб, а также специалисты поисково-спасательного отряда уфимского УГЗ. В общей сложности было откачано свыше 18 тысяч кубометров воды. На некоторых участках работы по откачке, по словам Ахметова, ведутся до сих пор.

В некоторых районах Уфы специалисты до сих пор работают на ликвидацией последствий ливней Фото: УГЗ Уфы

За прошедшую неделю шквалистый ветер повалил 80 деревьев, из которых восемь упало на автомобили. Девять транспортных средств были повреждены. К счастью, вследствие данных инцидентов никто не пострадал. Специалистам, как сообщается, удалось оперативно убрать все упавшие деревья.

В завершение своего доклада начальник уфимского Управления гражданской защиты отметил, что ситуация с неблагоприятными погодными условиями находится под пристальным контролем, а все возникающие проблемы «решаются в кратчайшие сроки».

Фото: УГЗ Уфы

Напомним, сильнейшие ливни последних дней в республике специалисты Башкгидромета объяснили воздействием южного циклона.

– «Южный» циклон с Каспия принес обильные грозовые дожди. В западных районах выпало от 21 до 38 мм за сутки, на метеостанции Раевка за семь часов выпало 38 мм, – заявили синоптики.