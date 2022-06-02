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Общество2 июня 2022 4:08

Зимой в Уфе со скандалом снесли самую красивую гостиницу. Вот, что сейчас творится на месте «Лидо»

Со времен сноса здания прошло уже больше пяти месяцев
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В конце прошлого года для многих жителей Уфы случилось довольно грустное событие. В «Олимпик-парке» была снесена известная гостиница «Лидо».

К гостинице со времен открытия не предъявляли никаких претензий целых четыре года. Однако в 2016 году городские власти стали через суд добиваться ее сноса, поскольку считали, что она построена без соответствующего разрешения. В итоге осенью 2020-го Верховный суд республики все же признал, что «Лидо» является объектом самовольного строительства.

Так выглядела гостиница «Лидо» незадолго до того, как начался ее снос

Так выглядела гостиница «Лидо» незадолго до того, как начался ее снос

Фото: Павел КРАЙНОВ

Снос здания начался 16 декабря 2021 года. В тот день произошел конфликт между владельцем комплекса Ильдаром Хуснутдиновым и сотрудниками службы судебных приставов, который перерос в жестокую потасовку. В дело даже вмешались местные активисты. Однако судебные приставы были непреклонны: акции в защиту здания и многочисленные призывы горожан в социальных сетях сохранить «самую красивую гостиницу Уфы» были оставлены без внимания. И, таким образом, под конец года жизнь «Лидо» все же подошла к концу, и она была уничтожена.

Это все, что осталось от легендарной гостиницы

Это все, что осталось от легендарной гостиницы

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

НОВЫЙ СКАНДАЛ?

Но вот прошло уже больше пяти месяцев, а страсти вокруг нашумевшей гостиницы не утихают до сих пор. Местные жители утверждают, что действия строителей, производивших снос здания, могут навредить почве и растущим на территории «Олимпик-парка» соснам. «Комсомолка» решила выяснить, что происходит и посетила территорию, где не так давно располагалась «Лидо».

В целом, в «Олимпик-парке» сейчас кипит жизнь точно так же, как и раньше. Даже в будние дни здесь много посетителей. К слову, тот самый замок-ресторан, расположившийся на склоне горы, несмотря на опасения многих, никуда не делся. Заведение все так же работает и не испытывает недостатка клиентов.

Знаменитый замок-ресторан, несмотря на опасения многих, до сих пор благополучно функционирует

Знаменитый замок-ресторан, несмотря на опасения многих, до сих пор благополучно функционирует

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Там, где раньше была знаменитая гостиница, сейчас зияет гигантская яма. И, что примечательно, по какой-то причине после сноса здания строители так полностью и не убрали мусор. Куски бетона, стекловата и даже бочки с неизвестным содержанием раскиданы то тут, то там. Не удивительно, что граждане обеспокоены тем, что почве и растениям может быть нанесен вред.

Неубранный мусор, как считают горожане, может навредить почве и деревьям

Неубранный мусор, как считают горожане, может навредить почве и деревьям

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

КТО ВИНОВАТ?

Мы обратились в администрацию Уфы с просьбой разъяснить ситуацию. И, судя по ответу мэрии, ответственность за неубранный мусор лежит на совести судебных приставов.

– Работы по сносу самовольной постройки осуществляло Управление Федеральной службы судебных приставов по Башкирии. Снос здания включал в себя разборку, демонтаж или разрушение строения, а также уборку строительного мусора. В адрес ФССП было направлено обращение по вопросу сложившейся ситуации с просьбой принятия необходимых мер, – рассказала пресс-служба администрации башкирской столицы.

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

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