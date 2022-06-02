Зимой в Уфе со скандалом снесли самую красивую гостиницу. Вот, что сейчас творится на месте «Лидо»

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В конце прошлого года для многих жителей Уфы случилось довольно грустное событие. В «Олимпик-парке» была снесена известная гостиница «Лидо».

К гостинице со времен открытия не предъявляли никаких претензий целых четыре года. Однако в 2016 году городские власти стали через суд добиваться ее сноса, поскольку считали, что она построена без соответствующего разрешения. В итоге осенью 2020-го Верховный суд республики все же признал, что «Лидо» является объектом самовольного строительства.

Так выглядела гостиница «Лидо» незадолго до того, как начался ее снос Фото: Павел КРАЙНОВ

Снос здания начался 16 декабря 2021 года. В тот день произошел конфликт между владельцем комплекса Ильдаром Хуснутдиновым и сотрудниками службы судебных приставов, который перерос в жестокую потасовку. В дело даже вмешались местные активисты. Однако судебные приставы были непреклонны: акции в защиту здания и многочисленные призывы горожан в социальных сетях сохранить «самую красивую гостиницу Уфы» были оставлены без внимания. И, таким образом, под конец года жизнь «Лидо» все же подошла к концу, и она была уничтожена.

Это все, что осталось от легендарной гостиницы Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

НОВЫЙ СКАНДАЛ?

Но вот прошло уже больше пяти месяцев, а страсти вокруг нашумевшей гостиницы не утихают до сих пор. Местные жители утверждают, что действия строителей, производивших снос здания, могут навредить почве и растущим на территории «Олимпик-парка» соснам. «Комсомолка» решила выяснить, что происходит и посетила территорию, где не так давно располагалась «Лидо».

В целом, в «Олимпик-парке» сейчас кипит жизнь точно так же, как и раньше. Даже в будние дни здесь много посетителей. К слову, тот самый замок-ресторан, расположившийся на склоне горы, несмотря на опасения многих, никуда не делся. Заведение все так же работает и не испытывает недостатка клиентов.

Знаменитый замок-ресторан, несмотря на опасения многих, до сих пор благополучно функционирует Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Там, где раньше была знаменитая гостиница, сейчас зияет гигантская яма. И, что примечательно, по какой-то причине после сноса здания строители так полностью и не убрали мусор. Куски бетона, стекловата и даже бочки с неизвестным содержанием раскиданы то тут, то там. Не удивительно, что граждане обеспокоены тем, что почве и растениям может быть нанесен вред.

Неубранный мусор, как считают горожане, может навредить почве и деревьям Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

КТО ВИНОВАТ?

Мы обратились в администрацию Уфы с просьбой разъяснить ситуацию. И, судя по ответу мэрии, ответственность за неубранный мусор лежит на совести судебных приставов.

– Работы по сносу самовольной постройки осуществляло Управление Федеральной службы судебных приставов по Башкирии. Снос здания включал в себя разборку, демонтаж или разрушение строения, а также уборку строительного мусора. В адрес ФССП было направлено обращение по вопросу сложившейся ситуации с просьбой принятия необходимых мер, – рассказала пресс-служба администрации башкирской столицы.