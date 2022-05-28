От 50 тысяч и до бесконечности! Топ-7 вакансий в Башкирии, где можно зарабатывать больше, чем остальные

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начавшаяся два года назад пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по экономике Башкирии. В 2020-ом и в начале 2021 года в республике наблюдалось значительное увеличение числа официально безработных граждан.

Однако, как отчитываются чиновники, ситуация на рынке труда постепенно начала меняться в лучшую сторону, и уже к декабрю прошлого года уровень безработицы в Башкирии достиг исторического минимума и составил 3,8%, а вот к 25 апреля он даже снизился до 1,1%.

По всей видимости, региональный рынок труда сейчас находится в относительном порядке, но, тем не менее, на различных сайтах с предложениями о трудоустройстве до сих пор можно найти тысячи разнообразных объявлений.

«Комсомолка» решила изучить вакансии на портале службы занятости населения Башкирии. Специально для нашего материала мы отобрали семь самых интересных и наиболее заманчивых в плане заработка предложений.

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

Вакансию разместила уфимская инвестиционно-консалтинговая компания. Новому работнику предстоит общаться по телефону и работать с клиентами как в офисе, так и в городе.

Обязателен опыт работы и среднее профессиональное образование. Также от потенциального сотрудника конторы требуется быть коммуникабельным и ответственным, а также уверенно пользоваться компьютером.

Заработная плата – от 50 до 100 тысяч рублей.

ЗАМКОМАНДИРА ВЗВОДА

На портале службы занятости населения очень много предложений о работе от Минобороны. Одна из предлагаемых должностей – заместитель командира взвода.

Поедет контрактник служить в Республику Таджикистан, при том – в условиях ЧС. От будущего военного требуется дисциплинированность, среднее профессиональное образование (при прохождении ранее срочной службы достаточно школьного образования в девять классов) и отсутствие судимостей.

Замкомандиру взвода будет предоставлено в жилье солдатском общежитии. Также гарантируется социальный пакет в виде материальной помощи один раз в год, предоставления дополнительных 15 дней к отпуску, возможности через шесть лет приобрести жилье за счет государства в любом регионе страны и другие льготы.

Заработная плата – от 50 до 120 тысяч рублей.

ВРАЧ-РЕАНИМАТОЛОГ

Анестезиолог-реаниматолог требуется Учалинскую центральную городскую больницу. В обязанности медика входит поддержание и восстановление важных функций организма при угрожающих жизни состояниях, а также реанимация и интенсивная терапия.

Требуется высшее медицинское образование по специальности «Анестезиология-реаниматология». Помимо прочего, работодатели хотели бы видеть на данном посту добросовестного, внимательного, стрессоустойчивого и ответственного специалиста. В своею очередь, врачу будет предоставлены социальный пакет и компенсация за съем жилья.

Заработная плата – от 58,6 до 110 тысяч рублей.

ПРОГРАММИСТ-РАЗРАБОТЧИК 1С

1С-специалиста ищет производственная компания из Уфы. Предприятию нужен человек, имеющий опыт работы в конфигурациях «1С УНФ» и «1С УТ11», а также обладающий навыками коллективной работы по разработке программ и умением вести разработку, придерживаясь стандартов написания кода.

Для трудоустройства необходимо высшее образование по специальности «Информатика и вычислительная техника» и двухлетний опыт работы.

Заработная плата – 100 тысяч рублей.

СТОМАТОЛОГ-ОРТОПЕД

Специалист требуется в стерлитамакскую стоматологическую клинику. Должностные обязанности потенциального сотрудника работодатели описывают следующим образом: «Оказание квалифицированной медицинской помощи. Оформление документации установленного образца».

Клиника ищет ответственного медика с высшим образованием по специальности «Стоматология» с трехлетним рабочим стажем.

Заработная плата – от 120 тысяч рублей.

БУРОВОЙ МАСТЕР

Частному предприятию города Октябрьский на производство требуется буровой мастер. Специалист должен осуществлять безопасную, бесперебойную и безаварийную работы оборудования на буровых установках.

Также в должностные обязанности нового сотрудника будет входить организация технического обслуживания всего комплекта бурового оборудования, обеспечение своевременного проведения необходимых ремонтов и регламентов.

От специалиста требуется наличие высшего образования по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин» и трехлетний рабочий стаж. Также необходимы знания ключевых техпроцессов, производственных режимов и правил эксплуатации оборудования.

Заработная плата – от 240 до 300 тысяч рублей.

ВАХТЕР

Ну и наконец вершина нашего топа. Самым высокооплачиваемым предложением на портале службы занятости населения Башкирии оказалась не вакансия топ-менеджера крупной корпорации или IT-специалиста, а… обычного сторожа-вахтера.

Место работу – село Янгантау, из требований – наличие школьного образования в 11 классов, ну и, само собой, быть коммуникабельным и ответственным.

Что именно придется сторожить – неизвестно, информация об этом в объявлении отсутствует. Тем не менее, платить в месяц за этот очень ответственный и, возможно, даже опасный труд работодатель готов от 1 760 821 569 рублей.

Скорее всего вакансия – не более чем чья-то шутка, поскольку работодатель по какой-то причине скрыл контактные данные и информацию о себе. Однако, если объявление вас все же заинтересовало, можно поподробнее разузнать о нем, обратившись напрямую в республиканскую службу занятости населения. Как знать, быть может объявление не является безумным фарсом, и действительно сулит немыслимый заработок.