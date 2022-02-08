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8 февраля 2022 13:00

Власти Башкирии отчитались о рекордном сокращении безработицы. Вместе с экономистом объясняем, в чем тут лукавство

Эксперт рассказал, как и почему в Башкирии снизилось количество безработных в 2021 году
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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По заверениям властей, в Башкирии зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы в новейшей истории

По заверениям властей, в Башкирии зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы в новейшей истории

Фото: Евгения ГУСЕВА

На днях в башкирском Белом доме состоялось заседание Кабинета министров, где подвели итоги «оздоровления» рынка труда в 2021 году. Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров напомнил, что в 2020 и начале 2021 годов в регионе наблюдалось значительное увеличение официально безработных граждан. Виной тому, как известно, пандемия коронавируса и введение различных антиковидных ограничений, больно ударивших по экономике.

СУХИЕ ЦИФРЫ

По данным правительства Башкирии, впервые за 30 лет уровень безработицы в республике достиг всего 3,8%. Как заявили в Кабмине, это исторический минимум.

- Так, за эти годы по методологии Международной организации труда она доходила до 6,6%, а уровень регистрируемой безработицы – до 6,8%, тогда как в 2019 году, до пандемии коронавируса, показатели составляли 4,4% и 0,9%, соответственно. Сейчас ситуация постепенно выправляется, показатели улучшаются, но вопрос стабилизации республиканского рынка труда остается актуальным, - подчеркнул Назаров.

Как известно, федеральные власти поставили перед регионами задачу – восстановить численность занятого населения до допандемических значений. Сделать это нужно было к осени 2021 года. Как заявила на прошедшем заседании министр труда и социальных отношений Башкирии Ленара Иванова, поставленная задача была выполнена.

- Общими усилиями целевые показатели выполнены с опережением и достигли допандемических значений. Так, численность трудоустроенных или иным образом восстановивших занятость составила 93,6 тысяч человек, что превышает плановое значение в 1,6 раза, численность безработных граждан по методологии Международной организации труда (МОТ) составила 71,9 тысяч человек, что ниже целевого показателя на 14%, уровень зарегистрированной безработицы за год снизился в 4,8 раза – подчеркнула министр.

ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ВЛАСТИ

По данным правительства Башкирии, восстановление рынка труда на уровне начала 2020 года и даже резкое снижение числа безработных связано, прежде всего, с «комплексом мер по трудоустройству и сохранению занятости». В заслуги себе башкирские чиновники приписывают создание рабочих мест на территории особой экономической зоны «Алга» и в моногородах Белебее, Кумертау, Благовещенске, Нефтекамске и Белорецке. Ну и господдержка, в том числе финансовая, для социально-ориентированных некоммерческих организаций также сыграла положительную роль.

Многие жители Башкирии предпочитают не вставать на биржу труда после потери работы

Многие жители Башкирии предпочитают не вставать на биржу труда после потери работы

Фото: Олег ЗОЛОТО

Так, власти помогли «уязвимым» предприятиям получить субсидии на приобретение сельхозтехники, получить освобождение от арендной платы и так далее. На эти и другие виды поддержки из бюджета, в том числе федерального, потратили более 800 млн рублей.

ЧТО НЕ ТАК С МЕТОДИКОЙ

Как известно, число безработных в том или ином регионе подсчитывается по количеству граждан, официально обратившихся в службу занятости. Если человек, допустим, работал неофициально и потерял работу, но не встал на учет для получения пособия по безработице, то в «системе» его нет. А значит, и безработным его никто не считает. Однако это не всех огрехи методики, которую использовали власти Башкирии при вычислении уровня безработицы в республике за 2021 год.

Чтобы понять, что же здесь не так, мы обратились за комментариями к экономисту Всеволоду Спиваку. Он подробно разъяснил погрешности системы подсчета, которую использовали башкирские чиновники.

- Первое, что нужно понимать и что многие не знают, когда смотрят на эти цифры, так это то, что и в случае регистрируемой безработицы и в случае безработицы по методике МОТ ( Международной организации труда. Ее также использовали власти Башкирии – Ред.), в число безработных попадают только те люди, которые находятся в состоянии активного поиска работы и готовы приступить к ней. Люди, которые разочаровались в возможности найти работу в соответствии со своими ожиданиями, не считаются безработными, - отмечает экономист. - Если говорить про разницу методологий, то регистрируемая безработица определяется по статистике служб занятости. То, что она не соответствует реальной безработице — это очевидно.

Число безработных в Башкирии сократилось, в том числе, благодаря новым игрокам на рынке труда

Число безработных в Башкирии сократилось, в том числе, благодаря новым игрокам на рынке труда

По мнению Всеволода Спивака, подавляющее большинство потенциальных работников со средней и выше средней квалификации не рассчитывают на помощь этих самых служб занятости в поисках работы. Люди попросту не видят смысла обращаться на биржу труда, чтобы получить небольшую помощь, простаивая в очередях и заполняя множество бланков.

- Измерение по методике Международной организации труда осуществляется за счет выборочного обследования. То есть, итоговая цифра безработных — это результат перенесения результатов небольшой выборки на всю совокупность. Удивляет то, что в последнее время, эти два показателя (регистрируемся безработица и безработица по МОТ) стали давать очень близкие результаты, хотя на практике, повторю, многие, фактически не имея работы и, находясь в активном ее поиске, не регистрируются официально в службах занятости, - отмечает экономист.

РЕАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ

По его мнению, чтобы понять причину «схождения» двух методик подсчета безработных, нужно изучить, как формируется выборка при исследовании и понять квалификацию персонала, который проводит это исследование.

- Если же говорить не о конкретных цифрах, а о динамике, то, соглашусь, на рынке труда можно говорить о дефиците работников, готовых работать «руками и ногами». С одной стороны, снизилось количество мигрантов, а с другой, быстро возникли практически целые отрасли, которые предлагают привлекательные заработные платы за низкоквалифицированный, но тяжёлый труд: доставка заказов, такси и так далее. Но так получилось не потому, что правительство Башкирии, условно, открыло, зону «Алга». Ее вклад в состояние рабочей силы еще даже нельзя назвать погрешностью. «Яндекс» и сервисы «Сбербанка» сделали в этом направлении гораздо больше, чем усилия органов власти на региональном уровне, - подытожил экономист.

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