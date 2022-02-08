Власти Башкирии отчитались о рекордном сокращении безработицы. Вместе с экономистом объясняем, в чем тут лукавство

По заверениям властей, в Башкирии зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы в новейшей истории Фото: Евгения ГУСЕВА

На днях в башкирском Белом доме состоялось заседание Кабинета министров, где подвели итоги «оздоровления» рынка труда в 2021 году. Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров напомнил, что в 2020 и начале 2021 годов в регионе наблюдалось значительное увеличение официально безработных граждан. Виной тому, как известно, пандемия коронавируса и введение различных антиковидных ограничений, больно ударивших по экономике.

СУХИЕ ЦИФРЫ

По данным правительства Башкирии, впервые за 30 лет уровень безработицы в республике достиг всего 3,8%. Как заявили в Кабмине, это исторический минимум.

- Так, за эти годы по методологии Международной организации труда она доходила до 6,6%, а уровень регистрируемой безработицы – до 6,8%, тогда как в 2019 году, до пандемии коронавируса, показатели составляли 4,4% и 0,9%, соответственно. Сейчас ситуация постепенно выправляется, показатели улучшаются, но вопрос стабилизации республиканского рынка труда остается актуальным, - подчеркнул Назаров.

Как известно, федеральные власти поставили перед регионами задачу – восстановить численность занятого населения до допандемических значений. Сделать это нужно было к осени 2021 года. Как заявила на прошедшем заседании министр труда и социальных отношений Башкирии Ленара Иванова, поставленная задача была выполнена.

- Общими усилиями целевые показатели выполнены с опережением и достигли допандемических значений. Так, численность трудоустроенных или иным образом восстановивших занятость составила 93,6 тысяч человек, что превышает плановое значение в 1,6 раза, численность безработных граждан по методологии Международной организации труда (МОТ) составила 71,9 тысяч человек, что ниже целевого показателя на 14%, уровень зарегистрированной безработицы за год снизился в 4,8 раза – подчеркнула министр.

ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ВЛАСТИ

По данным правительства Башкирии, восстановление рынка труда на уровне начала 2020 года и даже резкое снижение числа безработных связано, прежде всего, с «комплексом мер по трудоустройству и сохранению занятости». В заслуги себе башкирские чиновники приписывают создание рабочих мест на территории особой экономической зоны «Алга» и в моногородах Белебее, Кумертау, Благовещенске, Нефтекамске и Белорецке. Ну и господдержка, в том числе финансовая, для социально-ориентированных некоммерческих организаций также сыграла положительную роль.

Многие жители Башкирии предпочитают не вставать на биржу труда после потери работы Фото: Олег ЗОЛОТО

Так, власти помогли «уязвимым» предприятиям получить субсидии на приобретение сельхозтехники, получить освобождение от арендной платы и так далее. На эти и другие виды поддержки из бюджета, в том числе федерального, потратили более 800 млн рублей.

ЧТО НЕ ТАК С МЕТОДИКОЙ

Как известно, число безработных в том или ином регионе подсчитывается по количеству граждан, официально обратившихся в службу занятости. Если человек, допустим, работал неофициально и потерял работу, но не встал на учет для получения пособия по безработице, то в «системе» его нет. А значит, и безработным его никто не считает. Однако это не всех огрехи методики, которую использовали власти Башкирии при вычислении уровня безработицы в республике за 2021 год.

Чтобы понять, что же здесь не так, мы обратились за комментариями к экономисту Всеволоду Спиваку. Он подробно разъяснил погрешности системы подсчета, которую использовали башкирские чиновники.

- Первое, что нужно понимать и что многие не знают, когда смотрят на эти цифры, так это то, что и в случае регистрируемой безработицы и в случае безработицы по методике МОТ ( Международной организации труда. Ее также использовали власти Башкирии – Ред.), в число безработных попадают только те люди, которые находятся в состоянии активного поиска работы и готовы приступить к ней. Люди, которые разочаровались в возможности найти работу в соответствии со своими ожиданиями, не считаются безработными, - отмечает экономист. - Если говорить про разницу методологий, то регистрируемая безработица определяется по статистике служб занятости. То, что она не соответствует реальной безработице — это очевидно.

Число безработных в Башкирии сократилось, в том числе, благодаря новым игрокам на рынке труда

По мнению Всеволода Спивака, подавляющее большинство потенциальных работников со средней и выше средней квалификации не рассчитывают на помощь этих самых служб занятости в поисках работы. Люди попросту не видят смысла обращаться на биржу труда, чтобы получить небольшую помощь, простаивая в очередях и заполняя множество бланков.

- Измерение по методике Международной организации труда осуществляется за счет выборочного обследования. То есть, итоговая цифра безработных — это результат перенесения результатов небольшой выборки на всю совокупность. Удивляет то, что в последнее время, эти два показателя (регистрируемся безработица и безработица по МОТ) стали давать очень близкие результаты, хотя на практике, повторю, многие, фактически не имея работы и, находясь в активном ее поиске, не регистрируются официально в службах занятости, - отмечает экономист.

РЕАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ

По его мнению, чтобы понять причину «схождения» двух методик подсчета безработных, нужно изучить, как формируется выборка при исследовании и понять квалификацию персонала, который проводит это исследование.

- Если же говорить не о конкретных цифрах, а о динамике, то, соглашусь, на рынке труда можно говорить о дефиците работников, готовых работать «руками и ногами». С одной стороны, снизилось количество мигрантов, а с другой, быстро возникли практически целые отрасли, которые предлагают привлекательные заработные платы за низкоквалифицированный, но тяжёлый труд: доставка заказов, такси и так далее. Но так получилось не потому, что правительство Башкирии, условно, открыло, зону «Алга». Ее вклад в состояние рабочей силы еще даже нельзя назвать погрешностью. «Яндекс» и сервисы «Сбербанка» сделали в этом направлении гораздо больше, чем усилия органов власти на региональном уровне, - подытожил экономист.