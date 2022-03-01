Шаурма под дулом пистолета и смерть бабы Тони, питавшейся одуванчиками: самые громкие ЧП, которые произошли в Башкирии на прошлой неделе

Баба Тоня очень радовалась гостям из "Комсомолки" и даже радовала их своими песнями Фото: Рустем АХУНОВ

Прошлая неделя отметилась в Башкирии сразу несколькими громкими событиями: смертельное ДТП, налет на киоск с шаурмой и смерть бабы Тони, которую спасали неравнодушные уфимцы. Вспоминаем происшествия, которые обсуждала вся республика.

УФИМЕЦ УГРОЖАЛ ПИСТОЛЕТОМ ПРОДАВЩИЦЕ ШАУРМЫ

Уфимец решил перекусить шаурмой, а чтобы заказ готовился быстрее, решил припугнуть продавщицу пистолетом. Все произошло в ночь на 24 февраля в бистро на улице Менделеева. Мужчина зашел в кафе, подошел к кассе и, достав пистолет, потребовал сделать ему шаурму. Когда посетитель вышел на улицу покурить, сотрудница бистро нажала тревожную кнопку.

– Когда налетчик пришел забирать свой заказ, он был задержан полицейскими и доставлен в отделение для дальнейшего разбирательства, – уточнили в МВД по Башкирии.

Как оказалось, ранее 34-летний уфимец успел совершить еще одно преступление. На улице он заметил незапертую иномарку, проник в салон и вытащил из бардачка сигнальный пистолет, после чего дальше отправился гулять по городу.

Против дебошира возбудили уголовное дело о разбое. По факту проникновения в машину проводится проверка.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП НА ТРАССЕ

Утром 24 февраля на трассе в Шаранском районе произошла смертельная авария: столкнулись «Лада Ларгус» и встречный «КамАЗ». После удара обе машины вылетели в кювет. Больше всего досталось «Ларгусу» - его переднюю часть смяло до такой степени, что понадобилась помощь спасателей со специнструментом. В итоге от полученных травм водитель «Ларгуса» скончался до приезда скорой помощи. Двум его пассажирам потребовалась госпитализация. В причинах аварии сейчас разбираются дорожные полицейские.

УМЕРЛА БАБА ТОНЯ, КОТОРАЯ ЕЛА ОДУВАНЧИКИ ИЗ-ЗА ГОЛОДА

22 февраля пришла печальная новость от волонтеров, которые помогали бабе Тоне из поселка Максимовка. Старушка, прославившаяся тем, что ела одуванчики из-за голода, скончалась на 86 году жизни.

- Баба Тоня умерла в больнице. Инфаркт, - рассказали добровольцы, которые все это время помогали ей и ухаживали за ней.

Напомним, впервые о печальной жизни Антонины Кочкиной уфимцы узнали в июне 2019 года. Пожилая женщина жила в разваливающемся ветхом доме вместе с сыном-инвалидом и постоянно голодала. Волонтеры, узнав, в каких условиях живет пенсионерка, привезли ей продукты, сделали в доме уборку и ремонт, а после еще 3 года помогали женщине и ее сыну. «Комсомолка» также побывала в гостях у бабы Тони и выяснила, почему старушка живет в таких нечеловеческих условиях, а позже наши читатели активно принимали участие в жизни пожилой женщины.