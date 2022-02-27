Круизы по рекам Башкирии - миф или реальность? Отвечают капитан, доктор наук, экс-директор пароходства и чиновники

Фото: transport.bashkortostan.ru

Было время, когда Башкирия могла похвастаться собственным круизными теплоходами. Состоящий из 11 судов Бельский речной флот бороздил речные просторы не только республики, но и России. Долгие годы наши корабли радовали туристов со всех уголков страны, однако это продлилось не так долго, как хотелось бы.

За последние несколько лет Бельский речной флот практически исчез. По всей видимости, он стал для республиканских властей слишком дорогим в содержании. И потому какие-то из теплоходов продали частным предпринимателям, а большую часть утилизировали.

Подобный исход для туристов и речников стал большим горем. И многие пришли к выводу, что величие Бельского речного флота очень надолго (а, может, даже и навсегда) осталось в прошлом.

Однако недавно правительство России утвердило инициативу, которая, возможно, положит начало возрождению круизного флота Башкирии. Была разработана концепция развития круизного туризма в стране до 2024 года, в рамках которой предложен маршрут по европейской части России, включающий в себя город Уфа и реку Белая.

«БЕЛАЯ ВСЕ ЕЩЕ ВОСТРЕБОВАНА»

Капитан теплохода «Башкортостан» Загит Султанов с воодушевлением воспринимает подобную инициативу, поскольку путешествия по реке Белая, по его словам, до сих пор востребованы у туристов многих регионов России.

– Конечно, расширять круизный туризм по направлению Уфы и реки Белой целесообразно, поскольку россияне, в особенности, москвичи до сих заинтересованы в путешествиях по водным просторам нашей республики. Ведь Москва-Уфа – сам по себе очень интересный маршрут, а Белая – не только красива, но еще это один из водоемов, который протекает в естественном русле, – считает ветеран Бельского флота.

Теме не менее, чтобы успешно реализовать маршрут, по мнению Загита Закирьяновича, в Уфе должно быть оборудовано больше причалов. Сейчас их всего два: один – недалеко Конгресс-холла «Торатау», другой – рядом с Монументом Дружбы.

– Было бы хорошо сделать причал в районе Дежнево, недалеко от биатлонного комплекса. Также причальную стенку можно оборудовать в районе Сафроновской пристани, – считает капитан.

Причал для теплоходов недалеко от Конгресс-холла Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Новые причалы, как подчеркнул Султанов, должны быть оборудованы всеми условиями для нормальной швартовки судов: освещением и безопасными подъездными путями. Также, по словам капитана «Башкортостана», специально для пассажиров стоит возвести павильон и торговые ларьки.

Также, как рассказал Загит Султанов, у Белой есть одна серьезная проблема, которая затрудняет навигацию по ней.

– На реке Белой есть 22 точки с лимитирующими глубинами – подводными препятствиями. Раньше эти места углубляли для комфортного передвижения судов. Но сейчас этим не занимаются, поскольку подобные мероприятия требуют больших финансовых затрат, – поведал Загит Закирьянович.

Ветеран Бельского флота поделился подробностями одной инициативы. Она так и не была реализована, но, возможно, смогла бы сделать ситуацию с круизами в республике благоприятнее.

– Когда-то давно обсуждался проект, который, как на реке Дон, предусматривал строительство на водоеме двух небольших гидроузлов. Один – в районе Дюртюлей, второй – в районе Кушнаренково. Оба гидроузла смогли бы поддерживать круглый год глубину в реке не меньше трех метров. Это решило бы все проблемы судоходства на Белой, – рассказал Султанов.

Теплоход «Башкортостан» Фото: vk.com/proekt305

«РАССМАТРИВАТЬ ВОПРОС НЕОБХОДИМО ФУНДАМЕНТАЛЬНО»

Доктор географических наук, профессор Ауфар Гареев заявил, что углубление дна в реках допустимо, однако только лишь в предназначенных для этого местах, так как в противном случае проведение подобных работ может вызвать негативные последствия.

– За счет углубления происходит уменьшение максимального расхода воды на пойму, могут пересохнуть пойменные озера, возможны проблемы с рыбой и почвой, а также разрушения домов из-за береговых деформаций, – пояснил ученый.

В то же время профессор отметил, что новый круизный маршрут – хорошая идея. По его мнению, если навигации будут проводиться с соблюдением всех требований, со сбором мусора и отведением отходов, то существенного вреда Белой нанесено не будет.

– Рассматривать вопрос необходимо фундаментально. Помимо прочего, у маршрута должно быть научное обоснование с точки зрения рекреационной ценности, оценены масштабы на ландшафт, почву, растительность и водные объекты, – добавил Гареев.

НЕРЕАЛЬНО И ЧЕРЕСЧУР ЗАТРАТНО

Бывший директор «Бельского речного пароходства» Павел Юрченко воспринял инициативу властей насчет нового с долей скепсиса. По его мнению, углублять Белую так, чтобы в нее заходили трехпалубники, – нереально и чересчур затратно.

– Также у Башкирии нет собственного флота, чтобы возить в Уфу туристов из Москвы. Этим может заниматься какая-нибудь частная компания. Это хорошо для имиджа региона, но республике это денег не принесет, – считает эксперт.

Павел Юрьевич заявил, что для республики будет более выгодным развитие местных круизов. Это, по его мнению, могут быть кумысные туры, или путешествия на Юмагузино, где туристы могут порыбачить и сходить на экскурсию в пещера Шульган-таш. Также, как считает эксперт, могут пользоваться спросом поездки на Павловку и сталкерские экскурсии по недостроенной атомной электростанции в Агидели.

Правда, для этих целей, как отметил Юрченко, Башкирии нужно закупать не корабли на подводных крыльях, а 25-местные суда на воздушной подушке.

– Вся идея в чем: в Уфу прилетает самолет с туристами, их забирает автобус и довозит до кораблей. Таким судам не нужны для движения особые условия. Паводок, маловодье, лед – никакой разницы нет, – пояснил бывший директор «Бельского речного пароходства».

Павел Юрченко добавил, для подобного рода круизов будет необходимо проработать инфраструктуру маршрута: сделать условия для остановок каждые два часа и организовать места для ночлега, – например, в виде кемпингов с кафе с национальным колоритом.

Круизы по реке Белой пользуются спросом у граждан со многих уголков страны Фото: vk.com/proekt305

ЧТО УЖЕ ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРУЗОВ В БАШКИРИИ

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики «КП-Уфа» рассказали, что в навигацию текущего года планируется судозаход 11 туристических теплоходов из разных регионов страны.

В рамках государственной программы в Башкирии также планируется строительство или установка семи речных причалов в Уфе («Дежнево», «Биатлон», «Сипайлово», «ДОК»), а также в Агидели, Дюртюлях и в Бирске.

Помимо прочего, региональный Минтранс рассказал о том, что власти приняли решение о постепенном увеличении глубины судового хода на Белая до двух метров и на Уфимке до 1,4 метра.

– В навигацию 2022 года «Бельский район водных путей и судоходства» выйдет в работу в составе трех караванов дноуглубительного флота, и планирует увеличить объемы дноуглубления до 1,4 миллиона кубометров (в навигацию 2021 года было 0,9 миллиона кубометров), – поведало ведомство.

Нв днях стало известно, что компания «Агидель Флот» планирует вложить 230 миллионов рублей в экскурсионные перевозки по реке Белой.

Реализован проект будет в два этапа. На первом предприятие планирует задействовать в перевозках пять судов различной вместимости, которые будут курсировать по Белой и Уфимке от памятника Салавату Юлаеву до Сипайлово. Первые рейсы будут запущены уже в этом году. Для многодетных семей, учащихся школ и пенсионеров билеты будут продаваться по льготной стоимости.

На втором этапе предполагается возможность строительства в Уфе плавучего ресторана на 300 мест.

Глава Башкирии Радий Хабиров высоко оценил проект. Он предложил организовать продажу билетов на экскурсии в визит-центрах, оформленных в национальном стиле. Там же, по его мнению, можно разместить сувенирные лавки, заведения общепита и информационные зоны для гостей.