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Общество25 февраля 2022 10:39

Инвестор вложит 230 млн рублей в экскурсии по реке Белой в Уфе

Также компания хочет открыть плавучий ресторан
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Первые рейсы пойдут уже в текущем году

Первые рейсы пойдут уже в текущем году

Фото: Иван МАКЕЕВ

Судоходная компания «Агидель Флот» намерена вложить 230 млн рублей в экскурсионные перевозки по реке Белой в Уфе. Туристический проект 24 февраля показали главе республики Радию Хабирову.

На первом этапе компания планирует задействовать в перевозках пять судов различной вместимости. Они будут курсировать рекам Белой и Уфе от памятника Салавату Юлаеву до микрорайона Сипайлово. Первые рейсы пойдут уже в текущем году. Для многодетных семей, школьников и пенсионеров будет установлена льготная стоимость билетов.

Второй этап предусматривает возможность строительства в Уфе плавучего ресторана на 300 мест.

Глава республики поддержал проект. Он отметил, что власти «давно искали надежного партнера для реализации подобного транспортного проекта». Руководитель региона предложил организовать продажу билетов в оформленных в национальном стиле визит-центров, где разместят продажу сувенирной продукции, заведения общепита и информационные зоны для гостей.

Ранее сообщалось, что в мае-июне в города Башкирии начнут заходить круизные теплоходы.