«Просто не поняли, что потеряли»: во что превратилось башкирское речное судоходство

За последние несколько лет Бельский круизный флот растерял былое величие Фото: vk.com/proekt305

23 апреля на набережной реки Белой у Монумента дружбы в Уфе состоялась церемония открытия речной навигации 2021 года. В честь открытия речного сезона был организован парад судов. В нем приняли участие предприятия и организации внутреннего водного транспорта Башкирии.

После мероприятия многие с досадой отметили, что в параде судов не принял участие ни один из принадлежащих республике круизных теплоходов. «КП-Уфа» побеседовала бывшим работником Бельского речного флота Григорием Арестовым. Он рассказал нам о своей работе в круизном судоходстве и поделился мнением о том, почему теплоходный флот Башкирии в настоящее пребывает в упадке.

В составе Бельского круизного флота было 11 теплоходов Фото: vk.com/proekt305

«ГАБДУЛЛА ТУКАЙ ОЧАРОВАЛ МЕНЯ»

Григорий Арестов познакомился Бельским речным флотом 15 лет назад. Мужчина очень любил реку Белую и прогулочные корабли. 12 июня 2006 года он вместе со своим другом решил посетить мероприятия, посвященные Дню Уфы. Было очень жарко, и у товарищей возникла идея прокатиться на прогулочном теплоходе. Ребята уже было подошли к судну, как вдруг им сообщили, что корабль перегружен и пассажирских мест на нем больше нет. Однако парней успокоили, сказав, что совсем скоро прибудет еще один теплоход.

– И в этот самый момент из под моста выплыл красавец «Габдулла Тукай», и он меня сразу же очаровал. До этого я таких больших круизных теплоходов вживую никогда не видел. В тот день круизный теплоход «Габдулла Тукай» поставили на усиление прогулок, хотя обычно он ходил в плавания на дальние расстояния. После того случая у меня не было раздумий о том, как провести отпуск в августе того же года. Я взял путевку «Уфа-Самара-Уфа» на аналогичный теплоход «Герой Юрий Гагарин», – рассказал Григорий.

Теплоход «Герой Юрий Гагарин» Фото: vk.com/proekt305

Спустя время Григорий Арестов поступил на курсы маломерного судоводства, где отучился на рулевого. Закончив обучение, мужчина начал работать на круизных рейсах, в которых подменял штурмана.

За время работы в речном флоте Григорий довелось познакомиться практически со всеми бельскими капитанами, и их теплые взаимоотношения продолжаются до сих пор. Также Арестову удалось поработать на самых легендарных бельских теплоходах: «Герой Юрий Гагарин», «Габдулла Тукай», «Мулланур Вахитов», «Башкортостан», «Салават Юлаев». «Герой Юрий Гагарин» стал первым теплоходом, на котором мужчине довелось нести службу. Это судно, как он признался, снится ему и по сей день.

Служба в речном флоте оказала большое влияние на жизнь Григория Арестова. Однажды он опубликовал в местной газете путевые заметки путешествий по трем рекам. Одной девушке очень понравилась статья Григория, и спустя время она стала его супругой. Второй день свадьбы, что характерно, молодожены отметили на корабле.

Туристы всегда отмечали особую атмосферу на башкирских теплоходах Фото: vk.com/proekt305

«НА НАШИХ СУДАХ ЦАРИЛА ДОМАШНЯЯ АТМОСФЕРА И УЮТ»

По словам Григория Арестова, в Бельском речном судоходстве были накоплены свои уникальные традиции. Во флоте не было трехпалубных и четырехпалубных теплоходов, зато на судах царила домашняя атмосфера и уют. Главные лица речных кораблей, как рассказывает бывший работник судоходства, всегда тепло общались с туристами, и это общение часто продолжалось даже после окончаний круизов.

– Бельские капитаны были всегда были подтянутые и собранные, но в то же время самые коммуникабельные и доброжелательные. За них никогда не было стыдно. У капитанов из других регионов, особенно сейчас, я такого добродушия не замечал. А ведь капитан – это лицо не только судна, но и города и республики. Среди наших капитанов были совершенно разные люди, но каждого из них объединяла любовь к реке и любовь к своему делу, – отметил Арестов.

Капитанов Бельского речного флота объединяла любовь к реке и любовь к своему делу Фото: vk.com/proekt305

Бельский круизный флот бороздил речные пространства всей страны, и у каждого теплохода были свои особенности и поклонники. «Герой Юрий Гагарин», как рассказал Григорий, был более молодежный, его очень любили иногородние туристы. Степенного и размеренного «Мулланура Вахитова» предпочитали люди постарше, а «Владимир Зайцев», по словам Арестова, отличался особым уютом.

Бельский круизный флот уступал другим в масштабах, и, в целом, башкирские суда были чуть менее солидные. Однако, как утверждает Арестов, в плане профессионализма наши судоводители соответствовали, а в чем-то даже и превосходили коллег из других регионов.

– Белая – сложный водоем, ее глубины и габариты поворотов несравнимы с Волгой и Камой. Поэтому тем, кто работал на Белой, любой речной водоем был по плечу. Если и возникали какие-нибудь внештатные ситуации, то только из пассажиров или из-за неблагоприятных погодных условий.

Теплоход «Салават Юлаев», город Кострома, 2010 год Фото: vk.com/proekt305

«ТУРИСТЫ ВСЕГДА ВОСХИЩАЛИСЬ НАШЕЙ ПРИРОДОЙ»

Реку Белую Григорию довелось увидеть и «прорулить» абсолютно всю не один раз. Река не надоела мужчине до сих пор, каждый раз он открывает в ней что-то новое. Исторических городов вдоль Белой не так уж и много, однако природа Башкирии приводит Арестова в восторг и по сей день.

По словам бывшего работника речного флота, туристы с других регионов, особенно с тех, в которых нет судоходных рек, очень любили Белую и бельский флот.

– Иногородние туристы всегда восхищались видами и панорамами Белой. Она не такая широкая, глубокая и быстрая как Кама, но по-своему уютная. Каждый второй отмечал, что она домашняя. Белая не так изменена, как Волга или Кама, которые представляют собой каскад водохранилищ. Поэтому наша река течет в естественном русле. Также гостей республики привлекали и виды башкирской природы: простые и незамысловатые, но такие родные и успокаивающие. В плане отдых лучше варианта не найти! – отметил Григорий Арестов.

Особое восхищение у туристов вызывали Монумент Дружбы, памятнику Салавату Юлаеву и панорамы уфимских заводов, которые в ночь светились тысячами огней. Также привлекали внимание панорамы Бирска и участок Белой под названием Гусиное горло.

Иногородних пассажиров теплоходов восхищала природа Башкирии Фото: vk.com/proekt305

«ТЕПЕРЬ БУДЕМ РУКОПЛЕСКАТЬ ЧУЖИМ ТЕПЛОХОДАМ»

К сожалению, со временем славная история Бельского речного флота начала подходить к концу. За последние три года флот практически исчез. По словам Григория, какие-то из теплоходов продали частным предпринимателям, а большую часть, как говорят капитаны, просто пустили на гвозди.

– Из круизных теплоходов, кроме «Мулланура Вахитова», у нас в Башкирии почти ничего не осталось. Да и «Вахитов», надо отметить, уже старый и, по всей видимости, восстановлению не подлежит. Тем более, он даже не находится в собственности республики. Теплоход «Башкортостан» сейчас работает в Москве, – рассказал Арестов.

По всей видимости, в какой-то момент флот, состоящий из 11 судов, стал для республиканских властей слишком дорогим в содержании. Однако его не сократили, а ликвидировали полностью. Это, как признался Григорий, стало для туристов и речников совершенно необъяснимым явлением.

– Сейчас на Конгресс-Холле прогулки на теплоходах организует московская компания. То есть кому-то это выгодно и на это есть спрос. Возможно, наши власти просто не поняли, что потеряли. Учитывая, что река у нас не самая глубокая, появление новых проектов под нее очень сомнительно. Так как под водоемы со специфическим глубинами необходимо проектировать конкретные суда. Поэтому теперь три раза в лето будем рукоплескать и встречать с хлебом и солью уже чужие теплоходы, – с сожалением отметил бывший служащий Бельского речного судоходства.

Теплоход «Башкортостан» Фото: vk.com/proekt305

Полноценная работа Бельского круизного флота в привычном формате, по словам Григория, подошла к концу в 2013 году. Далее его деятельность постепенно сходила на нет, и к 2017 году закончилась полностью.

– Ощущение, что надежды на возрождение нет. Было печально наблюдать парад частных корабликов. Конечно, хорошо, что хотя бы они есть, но это не идет ни в какое сравнение с былыми временами, – с грустью отметил мужчина.

Григорий Арестов до сих пор поддерживает теплые отношения с бывшими сослуживцами Фото: vk.com/proekt305

Григорий Арестов работал в Бельском флоте по совместительству, основной его род деятельности и тогда и сейчас – химическая промышленность. Остальные бывшие сотрудники башкирского круизного флота, как рассказал Григорий, либо поменяли род деятельности, либо работают на других реках.

Сейчас бывший сотрудник Бельского речного флота Григорий Арестов не видит никаких предпосылок к тому, что все может вернуться назад к былому. Однако речное судоходство до сих пор занимает в его жизни важное место. Мужчина активно поддерживает связь со своими бывшими коллегами, а также ведет активную деятельность в социальных сетях. На своей страничке Григорий делиться личными воспоминаниями и любопытными историческими фактами о башкирском судоходстве. По крайней мере, хотя бы так, сейчас можно ознакомиться с былым величием Бельского речного флота.