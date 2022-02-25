В Уфе осудили электросамокатчика, сбившего на большой скорости и покалечившего пенсионера

Гонщики засветились на записях уличной видеокамеры. Фото: МВД по РБ

В Уфе суд вынес приговор 24-летнему местному жителю, который гонял на электросамокате по улицам и сбил 82-летнего пенсионера. Пожилой мужчина получил тяжелую травму, перенес сложную операцию и вообще чудом остался жив. В итоге лихач отделался только штрафом и выплатил моральный ущерб пострадавшему.

ПЕРЕЛОМ ШЕЙКИ БЕДРА И СЛОЖНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Напомним, все произошло праздничным вечером прошлого года, а именно 12 июня, когда на остановке «Фирма Мир» молодой парень вместе с другом катался на электросамокате, но из-за высокой скорости не успел притормозить и наехал на пожилого дедушку, тихонечко бредущего домой.

– Они ехали вдвоем, на двух самокатах. Отец сразу упал и не смог встать. Они подняли его с трудом, хотя он кричал, ему больно было. Посадили на скамейку, а затем, даже не вызвав скорую, скрылись по Комсомольской, – рассказывал тогда в беседе с «Комсомолкой! Альберт Галиакберов, сын пострадавшего пенсионера Роберта Галиакберова.

В итоге скорую мужчине вызвал уже сын: в больнице врачи диагностировали тяжелейшую травму – сложный перелом шейки бедра и растяжение руки. Пенсионер пережил 2 операции и с большим трудом до сих пор восстанавливается.

По факту случившегося следователи немедленно возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Лихачей, засветившихся на уличных камерах видеонаблюдения, вскоре удалось вычислить. В итоге молодого парня, который сбил пенсионера, нашли и доставили в отделение полиции.

В итоге суд принял во внимание, что сбил дедушку парень все же случайно, да и раскаивался он в случившемся и даже выплатил пострадавшему пенсионеру 50 тысяч рублей в качестве морального ущерба – на лечение. Еще пришлось заплатить штраф за лихачество.

- Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе регионального Следкома.